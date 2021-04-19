أكبر هلال بالمنطقة الشرقية في مدينة جواثا السياحية بالأحساء

منار علي – الأحساء

تزينت مدينة جواثا السياحية في محافظة الأحساء، مع بداية شهر رمضان المبارك هذا العام ، بأكبر هلال بالمنطقة الشرقية، يبلغ طوله 600 متر وحوله نجوم وفوانيس مضيئة بجميع ممرات ومرافق المدينة.

وأوضح مدير الفعاليات في مدينة جواثا حسن أمين أن وضع أكبر هلال على مستوى المنطقة الشرقية؛ يهدف إلى محاكاة التطور السياحي الذي تشهده محافظة الأحساء وتصنيفها كعاصمة السياحة العربية، إضافة إلى أن المدينة تمثل أحد المعالم السياحية والواجهات الحضارية التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأضاف أن مدينة جواثا احتضنت أكبر خريطة للمملكة المكونة من 500 ألف زهرة، وذلك في مهرجان كرنفال الزهور الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء.

وتضم مدينة جواثا مسجد جواثا التاريخي، وعدداً من الممرات المائية وممشى لمزاولة رياضة المشي وعدداً من المرافق والحدائق العامة التي تعطي انعكاساً إيجابياً لمرتادي المدينة من أهالي وزوار محافظة الأحساء، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.