منصة احسان تسجيل كمستفيد وإلغاء إيقاف الخدمات للمحتاجين والمعسرين .. فرجت لتسديد ديون الغارمين

منصة احسان تسجيل كمستفيد جديد التي يبحث المواطن السعودي عنها وعد العديد من الخدمات التي تقوم المنصة بتقديمها كخدمة فرجت لسداد الديون، ونقوم بعرض طريقة التسجيل للمرفوعة عنهم الخدمات ليتمكنوا من الحصول على خدمات المنصة الخيرية بالخطوات، والتي يتطلع كل مواطن في الشهر الكريم للحصول على الخدمات التي تقوم مؤسسات المملكة بتقديمها للمواطن والتي تقوم بحل العديد من المشاكل الحياتية التي يواجها.

التسجيل في منصة احسان كمستفيد جديد

يواصل المواطن البحث عن كيفية التسجيل في المنصة الخيرية وذلك مع الحصول على المميزات الكثيرة الموجودة فيها، كما يتم طرح العديد من الأسئلة حول المنصة التي نقوم بالرد عليها في هذا المقال ومنها:

المؤسسات الخيرية والمنصات الإلكترونية

قامت المملكة في العامين الماضيين بعمل مئات المنصات الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم الخدمة الأفضل للمستفيدين وتعظيم التعامل الإلكتروني الرقمي في المملكة ضمن خطط المستقبل برؤية 2030، كما كان مع دخول الشهر الكريم بداية العمل الخيري الكثير من المملكة والمؤسسات والجمعيات الخيرية حتى يعم الخير جميع الشعب، وكانت منصة إحسان ذات البحث الأعلى بالأيام القليلة الماضية بسبب تقديم الدعم الكبير عليها من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ب 30 مليون ريال لتقوم المنصة بجمع ما يزيد عن ربع مليار ريال في أيام قليلة، وبدأ الدخول الكبير من المستفيدين للتعرف على خدماتها.

خدمات منصة إحسان

تقوم المنصة بتقديم الدعم النقدي للمحتاجين وكذلك العيني وذلك بتقديم الخدمات إلى الجمعيات الخيرية التي تسهم في استقبال طلبات المواطنين المحتاجين ومساعدتهم في إطار التعليم أو الصحة أو الإسكان، كما يكون ضمن الخدمات هو خدمة فُرجت والتي يتم فيها تسديد ديون الغارمين والغارمات في السجون السعودية والذين تم سجنهم في مخالفات مالية وليست جنائية وذلك بهدف سداد ديونهم ورفع الأحكام القضائية عنهم.

توضيح هام بشا، المنصة

أعلنت المنصة أنها لا تتعامل مع الأفراد بينما يتم التعامل فقط عبر المؤسسات الخيرية التي تقوم بتقديم الدعم إليها وأيضا بالتعامل المباشر مع المتبرعين من رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة التي تقوم بتقديم التبرعات عبر رابط التسجيل كمتبرع من خلال اختيار الخدمة التي يريد التبرع فيها وتحديد مبلغ التبرع، وأن تسجيل المستفيد عبر المنصة يكون بهدف التسجيل ليتم التعامل المباشر مع المؤسسات الخيرية ليحصل المواطن على دعم إحسان من خلال المؤسسة التي يتبعها.

التسجيل في منصة إحسان (كمستفيد – كمتبرع)

يتم التسجيل كمستفيد عبر المنصة . يتم كتابة الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال ثم التسجيل. ويتم تسجيل المنصة كمتبرع. يتم متابعة برامج المنصة ويتم الاختيار منها. يتم تحديد مبلغ التبرع ثم التسجيل.

كيفية رفع إيقاف الخدمات على ناجز

يكون عائقا كبيرا في التسجيل في منصة إحسان للاستفادة من الخدمات أن يكون المواطن المستفيد علية إيقاف الخدمات، وهي عقوبة قضائية يتم تطبيقها على المديونين لأكثر من جهة ولم يتمكنوا من سداد الديون والمتهربين من سداد غرامات المرور ونفقات الزوجة، ويتم التقديم في رابط ناجز بتسجيل الدخول ومتابعة الخدمات عبر المنصة والتعرف على الهدف منها، واتباع جميع الخطوات المطلوبة للتسجيل في طلب رفع إيقاف الخدمات عن المستفيد ليتم جدولة الديون أو تأجيل السداد حسب حكم القضاء على أن يتم التسجيل بالمنصة فيما بعد.