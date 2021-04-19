مخالفات المرور برقم اللوحة السعودية عبر بوابة أبشر وقيمة مخالفات المرور في السعودية

مخالفات المرور برقم اللوحة السعودية من أكثر ما يهم كل مالكي السيارات في جميع أنحاء المملكة سواء من المواطنين أو من الوافدين، فوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لا تألو جهداً في الحفاظ على السيولة المرورية وانضباط حركة المرور في الشارع وحرصاً على سلامة المواطنين، كما تعمل دائماً على تسهيل كل الخدمات للمواطنين لكي يساهموا في توفير الوقت لكل مواطن، ففي الوقت الحالي يمكن لأي شخص معرفة المخالفة المرورية الخاصة به عن طريق موقع البوابة الوطنية أبشر.

مخالفات المرور برقم اللوحة السعودية

ندخل أولاً على موقع بوابة أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

نختار من خلاله خدمات المرور ثم تظهر لنا نافذة جديدة نختار منها استعلام عن مخالفة ثم نضغط للوصول إلى باقي التفاصيل.

تظهر لنا بعد ذلك العديد من الخيارات ونختار منها المخالفات ثم ندخل على صفحة حديثة.

أدخل رقم اللوحة الخاصة بك ونكتب باقي البيانات بشكل صحيح.

نضغط على عدد المخالفات لكي نعرف كم عددها.

قيمة مخالفات المرور في السعودية

هناك الكثير من أنواع المخالفات المرورية لكي تتناسب مع كل مخالفة فتتعدد الغرمات المالية على حسب المخالفة ومن هذه الغرمات ما يلي:

الفئة الاولى: الغرامة بها تتراوح بين 500 ريال سعودي كحد أدني يصل إلى 900 ريال.

الفئة الثانية: الحد الأدني للغرامة المالية 300 ريال سعودي حتى تصل إلى 500 ريال سعودي على حسب نوع المخالفة

الفئة الثالثة: تتراوح بين 150 ريال سعودي إلى 300 ريال سعودي

الفئة الرابعة: تُحدد تلك الفئة على حسب نوع المخالفة حيث تتراوح بين 100 ريال سعودي حتى تصل إلى 150 ريال سعودي.

الفئة الخامسة: تبلغ القمية المالية للغرامة في تلك الفئة 1000 ريال سعودي تصل إلى 2000 ريال سعودي.

الفئة السادسة: تتراوح بين 3000 ريال سعودي إلى 6000 ريال سعودي.

الفئة السابعة: الغرامة تتراوح بين 5000 ريال حتى تصل إلى 10000 ريال سعودي كحد أعلى.

ذكرنا لكم بالتفصيل طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة السعودية وأيضاً قيمة مخالفات المرور في المملكة.