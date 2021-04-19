نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض من بنك الراجحي بنظام وطني طريقة الحصول على القرض وأهم الأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض من بنك الراجحي بنظام وطني والأوراق المطلوبة، يعتبر بنك الراجحي من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز بنك الراجحي بخدماته العديدة وتقديمه للعد من التسهيلات والامتيازات لعملائه، ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي هي تقديمه للقروض بالعديد من الأشكال والصور ومع العديد من التسهيلات والضمانات المتلفة وذلك محاولة من البنك لتقديم المساعدة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يسعى جاهدا لتتوافق مبادئه وسياساته الخاصة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعل القروض التابعة له متميزة عن غيرها من قروض البنوك الأخري، ولذلك يبحث العديد عن القروض الخاصة ببنك الراجحي، وكل التفاصيل التي تخصها، وفي هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل طلب قرض من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة له كالتالي .

طلب قرض من بنك الراجحي بنظام وطني

يقدم بنك الراجحي العديد من القروض المختلفة، وللحصول علي القروض المختلفة من بنك الراجحي عليك الدخول علي موقع البنك واختيار القرض الذي تريده، ويمكنك الدخول علي موقع بنك الراجحي

وينقسم التمويل الشخصي من بنك الراجحي إلي قسمين :التمويل الشخصي والتمويل المرن.

أولا النظام الوطني: فقد يوفر البنك لعملائه إمكانية الحصول علي قرض شخصي ويمكن سداده علي فترات تناسب لجميع طبقات المجتمع المختلفة وتصل الفترة للسداد حوالي 60 شهرا، كما يعمل علي تطبيق الحماية بنظام وطني عن تغير أسعار السلع عند التجارة بمختلف أنواعها .

وتستطيع التقديم علي طلب القرض عن طريق خطوتين أولا الذهاب إلي أحد فروع البنك، أو الاتصال برقم بنك الراجحي عن طريق الهاتف من أي جوال داخل السعودية .

خطوات الحصول علي قرض شخصي نظام وطني

أولا عليك الدخول علي رابط بنك الراجحي

وبعدها سيظهر لك استمارة عليك تسجيل البيانات المختلفة بها

فعليك تسجيل البيانات الشخصية ورقم الهوية الشخصية ورقم الإقامة داخل المملكة، هل لديك حساب في بنك الراجحي أم لا .

وتسجيل المعلومات المالية للعميل ومن ضمنها الراتب الشخصي ونوع القطاع، ول لديك راتب محول إلي بنك الراجحي .

وتسجيل معلومات الاتصال الخاصة بك .

الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض

تمويل وطني الموشكين على التقاعد من بنك الراجحي

كما قام أيضا بنك الراجحي بتقديم تمويل وطني للموشكين على التقاعد، ويقدم هذا التمويل للأفراد الذين اقتربوا على سن التقاعد، ولم يتسني لهم الاستفادة سابقا ببرامج التمويل الشخصي، كما يتم تحديد مبلغ هذا التمويل تبعا لعدد السنوات الباقية على سن التقاعد، كما يتم أيضا تحديد مقدار التمويل المقدم على أساس الدخل الشهري للأفراد الحالي، ومبلغ المعاش التقاعدي.