منصة احسان الخيرية تبرع سمو ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية

منصة احسان الخيرية تبرع سمو ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال بمناسبة شهر رمضان الكريم وليس هذا بجديد على صاحب السمو، حيث أنه يحرص بشكل دائم بأن يقدم الكثير من الدعم من أجل تطوير الأعمال الخيرية الإنسانية والغير مربحة، وتعتبر منصة إحسان محور اهتمام ولي العهد ويحرص على متابعة ما تقوم بتقديم من أعمال خيرية حتى أن تقدم خدمة معينة للكثير من القطاعات، وتساهم في أن تحقق كافة أهدافها التي تسعى لها، التي تهدف لتحسين القيم الإنسانية ومساعدة بعضنا لبعض من خلال التعاون بين الجهات الحكومية المتنوعة وفئات الشعب المختلفة.

منصة احسان الخيرية تبرع سمو ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال

قام الدكتور عبد الله الغامدي بتقدير هذا التبرع بأنه كبير للغاية ومقدم بهدف تقديم العديد من الأعمال الخيرية ويساند المنصة في أن تستمر في نشاطها وتطور بها، وحتى يكون مثال وقدوة للكثير من الفئات والوزارات والشخصيات المرموقة، ليبادروا بالتبرعات من خلال البوابة الموحدة لجميع التبرعات بأنواعها وأشكالها المختلفة، وتقوم بتنشيط دور المسئولية الاجتماعية بالقطاع الخاص وتساهم برفع مستوى الثقة والشفافية لتقديم الأعمال الخيرية والغير ربحي، وأضاف أن المنصة تعد نظام رقمي محوكمة وأمن وموثوق به وأكثر شفافية في جمع الكثير من التبرعات وتحديد الفئات الأشد احتياجاً ليصل لها المساعدة وتعينها في توفير مستلزماتها.

كيفية الاستفادة من منصة إحسان

يتم القيام باختيار الأشخاص عن طريق بعض الجهات المتخصصة ومراجعة البيانات حتى يتم التعرف على الأسر الفقيرة ومن هم أشد حاجة حقاً للحصول على التبرعات، بعد أن يتم التقديم بها بشكل إلكتروني وإضافة كافة البيانات المطلوبة وإضافة رقم الهاتف حتى يتم التواصل مع المستحقين، ويكون من السهل وصول التبرع لهم، بعد التأكد بعدة طرق من صحة ما يتقدمون به، وهذه الخدمة متاحة فقط لحاملين الجنسية السعودية.