حساب التميز ببنك الراجحي مميزاته وشروطه وكيفية الحصول عليه

حساب التميز ببنك الراجحي يقدم مصرف الراجحي دائما كل ما هو جديد ومميز لعملائه مما يجعله من أكبر البنوك والمصارف المالية الإسلامية على مستوى العالم وخاصة بالمملكة العربية السعودية حيث تأسس البنك منذ عام 1957 ميلاديا ويعمل في الأنشطة المصرفية وكذلك التجارية والمادية، ثم تأسس كشركة سعودية مساهمة عام 1988 ميلاديا وازدادت وقتها أصوله لتصل إلى 80 مليون دولار أمريكي، ويعمل به عدد كبير من الموظفين بإختلاف المهن الوظيفية إلا أنهم جميعا على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة.

مميزات حساب التميز ببنك الراجحي

يقدم البنك حساب التميز لعملائه الحاليين من الأفراد بشرط أن لا تقل مدة فتح الحساب الشخصي للعميل عن 6 أشهر وكذلك لا يقل حسابه عن 100 ألف ريال سعودي، وبالنسبة لعملائه من الشركات الكبرى والمؤسسات التي يبلغ حسابها 5 مليون ريال سعودي، وبالنسبة إن كان على أساس الراتب الشهري فيصل إلى 25 ألف ريال سعودي بالنسبة لفئة الرجال و 20 ألف ريال سعودي بالنسبة لفئة السيدات، ويتميز حساب التميز بأنه:

يمكن العميل من تحويل المبالغ النقدية من خلال الإنترنت وكذلك ماكينات الصرف الآلي إلى حساب أخر سواء بنفس البنك أو ببنك أخر.

ويسمح لك أن تصل هذه المبالغ إلى 250 ألف ريال سعودي على مدار اليوم الواحد فقط وذلك ما يتميز به هذا الحساب الذي يقدمه البنك الراجحي.

كما يوفر البنك مدير علاقات عامة مخصص لاستقبال العملاء بشرط أن يكون حسابهم البنكي متعدي 350 ألف ريال.

يوفر صالات انتظار مميزة لعملاء حساب التميز بجميع فروع البنك.

يساعدك في تحويل المبالغ النقدية دون أي رسوم إدارية أو إضافات حتى وإن كان المبلغ محول لخارج المملكة العربية السعودية.

يمكنك البنك من استخراج بطاقة ائتمانية متميزة وبطاقة ائتمانية بلاتينية.

يقدم البنك لعملائه المتميزين أفكار ومقترحات مادية كتمويل للمشاريع الاستثمارية.

يمكن عملائه من القيام بإيداع نقدي يصل إلى 200 ألف ريال سعودي في اليوم الواحد.

يصرف لك البنك دفتر شيكات بتصميم متميز مجانا.

شروط الحصول على الحساب من أحد فروع المصرف الراجحي

يمكنك تحديث بيانات حسابك البنكي دون الذهاب لأحد فروع المصرف، ومن شروط الحصول على حساب التميز للعملاء الحاليين الأتي: