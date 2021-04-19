نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة تويوتا رمضان 2021 تقسيط لاند كروزر بنك الراجحي بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت عروض شركة تويوتا في رمضان 2021 دفعة جديدة بعد دخول بنك الراجحي ضمن الجهات التمويلية المشاركة في تقسيط لاند كروزر 2021 وغيرها من سيارات تويوتا حيث تشمل عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي 9 موديلات من سيارات تويوتا 2021 وهذه العروض تشترك في بعض المواصفات وتختلف في البعض الآخر بحسب حالة العميل هل هو مستفيد من مزايا تحويل الراتب على بنك الراجحي أم يتم التقسيط بدون تحويل الراتب لكن في جميع الأحوال فإن الفوارق بسيطة بين عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي في رمضان.

تقسيط السيارات من بنك الراجحي

يوجد برنامجين لتقسيط السيارات لدى بنك الراجحي؛ البرنامج الأول هو التمويل التأجيري حيث يستأجر الشخص المركبة من البنك على مدى 5 سنوات ويقوم بدفع قيمة إيجار شهري وفي نهاية مدة الإيجار التمويلي يقوم بسداد دفعة تملك لا تزيد عن 40 % من سعر السيارة أما البرنامج الثاني فهو التمويل بالمرابحة وفيه نسبة الربح السنوي تكون ثابتة ومحددة من بداية فترة التمويل وحتى نهايتها وتختلف سواء بحسب حالة تحويل الراتب على بنك الراجحي.

عروض شركة تويوتا2021 تقسيط

وتشمل عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي في رمضان سيارات من فئة السيدان وأخرى من فئة الدفع الرباعي وصولا إلى سيارات الجيب مثل تويوتا لاند كروزر 2021 أو 2021 وحتى تويوتا فورتشنر إضافة إلى سيارات صغيرة مثل تويوتا كورولا وتويوتا يارس التي تبدأ من 780 ريال شهريًا وتويوتا راش التي يبدأ قسطها الشهري من 980 ريال شهريًَا بحسب سعر السيارة النقدي.

عروض شركة تويوتا لاند كروزر تقسيط بنك الراجحي

تشمل عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر من بنك الراجحي التقسيط بدون مقدم وكذلك التقسيط بدون دفعة أولى مع 1 % رسوم إدارية بما لا يزيد عن 5 آلاف ريال على أن يتم التقسيط على 60 شهرًا وفي حال تم تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي تكون الدفعة الأخيرة 40 % ونسبة الفائدة السنوية في حدود 7 % أما في حال عدم تحويل الراتب تكون الدفعة الأخيرة في حدود 35 % وتكون نسبة الفائدة في حدود 9 % سنويًا.

كما تشمل عروض تقسيط لاند كروزر من البنك الراجحي التقسيط بواقع 2832 ريالًا على مدى 60 شهرًا ويمكن في حالة الرغبة في الحصول على إعفاء من القسط الأول يتم سداد دفعة مقدمة بحيث يصبح القسط الشهري يساوي أو أقل من 1500 ريال.