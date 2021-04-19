نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب في بنك الراجحي والشروط الواجب توافرها في المقال التالي
فتح حساب في بنك الراجحي السعودي أمر يرده الكثير من الأشخاص في المملكة، فهو يعتبر من أقدم البنوك السعودية، حيث تم إنشاؤه في عام1957 ولقد تم تأسيسه من قبل الأخوة عبدالله وسليمان وصالح ومحمد بن العزيز الراجحي، ويعد المصرف من اكبر البنوك المساهمة حيث أن رأس ماله هو 25.000.000.000 ريال سعودي،كما أن البنك يقوم باتباع قوانين وقواعد الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته، ويقع مقره الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية،كما أن الرئيس التنفيذي للمصرف هو: وليد المقبل، ويمكنك إنشاء حساب في بنك الراجحي السعودي من خلال اتباع الخطوات الآتية.
خطوات فتح حساب في بنك الراجحي
- يجب عليك الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بالبنك ثم تقوم بتسجيل الدخول في بنك الراجحي.
- ثم تقوم باختيار جنسيتك.
- ويجب عليك الاختيار ما بين الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو رقم الإقامة المقيمين.
- بعدها تقوم بكتابة رقم الإقامة أو الهوية الوطنية.
- قم بكتابة رقم هاتفك المحمول بشكل صحيح ثم ستصل إليك رسالة تأكيد على رقم هاتفك المحمول.
- ثم يجب عليك تحديد الجنس من القائمة، مثال ذكر أو أنثى.
- تقوم بكتابة الإيميل الخاص دون اي أخطاء إملائية.
- ثم عليك أن تقوم باختيار المبلغ المالي المتوقع لعملية واحدة في الشهر.
- تقوم بعدها بإدخال راتبك الشهري.
- قم بإضافة عدد من الأرقام ستكون بمثابة رمز تحقق ثم تكون بإضافة الأرقام إلى المربع الموجود في الأسفل بشكل صحيح.
- اضغط على التالي.
- تقوم بإدخال جميع بيانات العمل الخاصة بك.
- تقوم بالبحث عن الفرع القريب منك ثم تقوم باختياره.
- تقوم بإدخال جميع بياناتك الخاصة بالضرائب.
- قم بتسجيل جميع البيانات التي ستجتاحها كعنوان منزلك أرقام الهاتف الخاصة بك والخاصة بأقاربك أين تسكن بالخارج والجنسيات التي تمتلكها إلخ.
- تقوم بالضغط على موافق.
- بعدها سيتم إرسال رسالة نصية أليك تنص على انه قد تم اكتمال إنشاء حسابك وتقوم بتزويدك برقم الحساب الخاص بك.
بعض الشروط الواجب توافرها في من يريد إنشاء حساب في الراجحي
توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في فتح حساب في بنك الراجحي ومن بين هذه الشروط
- يجب ألا يقل سنك عن الخمسة عشرة سنة.
- يجب توافر رقم الهوية الخاصة بالمواطن أو رقم الإقامة الخاص بك بشرط أن يكون ساريا .
- أن يكون لديك عنوان بريد إلكتروني خاص بك على شرط أن يكون صالحاً.
- ويتوجب عليك أن تقر انك في كامل قواك العقلية وانك تتحمل المسئولية قانوناً وأنه لديك جميع الحقوق في التصرف في الأموال.
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