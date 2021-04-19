نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحسان الخيرية وخطوات التسجيل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إحسان الخيرية يبحث عنه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خاصةً بعد الحملة التي أُطلقت باسم العطاء بإحسان، وذلك للحصول على المساعدة والدعم والتي تُصرف للمحتاجين والمستحقين للدعم، لذلك سوف نعرض لكم هنا رابط هذه المنصة ومعلومات أخرى عنها.

رابط منصة إحسان الخيرية



لقد تم انطلاق التسجيل بمنصة إحسان منذ يوم الجمعة، والذي يوافق اليوم الرابع من شهر رمضان الفضيل الجاري، وبدأ البحث من قبل المواطنين عن رابط منصة إحسان، وقد شهدت هذه الحملة كثير من التبرعات الجادة منذ إطلاقها؛ حيث أتيح من خلال منصة إحسان القدرة على التبرع من داخل أو خارج المملكة السعودية، كذلك تقدم هذه المنصة المساعدة إلى المواطنين الأشد احتياجاً، والذين يستحقون ذلك في الداخل أو الخارج، حيث يمكن لأي مواطن محتاج التسجيل في منصة إحسان

ما هي منصة إحسان الخيرية؟

بعد التعرف على رابط منصة إحسان، لابد من معرفة كيان هذه المنصة، حيث أن منصة إحسان تعرف بأنها منصة خيرية، تم إطلاقها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، حتى يتم من خلالها مساعدة المحتاجين، وتلقي التبرعات لهم، وبالإضافة إلى الخدمات التي توفرها منصة إحسان للمحتاجين كما عرضنا بالأعلى، توفر داخلها أيضاً خدمة إرسال الهدايا، وتوصيلها إلى الشخص المعني بها.

ويتوفر في الوقت الحالي عدداً محدوداً من وسائل الدفع، وذلك تتم وسائل الدفع حالياً من خلال البطاقات الائتمانية أو خدمة مدى، أو خدمة أبل باي، ويعمل القسم المختص بهذه المنصة خلال الأيام المقبلة إلى إضافة مزيد من وسائل الدفع.

وقد أوضحت منصة أحسان أن التسجيل بها يكون إلكترونياً، وذلك من خلال رابط منصة إحسان الخيري، ولا يتم اتصال أو إرسال رسائل من المنصة، ويجب على كافة المواطنين توخي الحذر في التعامل مع أي جهات أخرى، غير رابط منصة إحسان الخيري.

كيفية التسجيل في منصة إحسان

لكي يتم التسجيل والدخول إلى منصة إحسان، يجب اتباع الخطوات التالية:

النقر على الرابط الخاص بمنصة إحسان

بعد الدخول إلى الرابط يتم اختيار تسجيل الدخول.

ننقر على إنشاء حساب المستخدم.

ثم نكتب البيانات المطلوبة، مثل: الاسم، وكلمة المرور وأيضاً رمز التحقق، ثم رقم الهاتف السعودي.

ثم نقوم بعدها بإرسال الطلب.

وأخيرا نقوم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان، ونختار “الحالات المتاح التبرع إليها”.

رابط منصة إحسان قمنا بعرضه لكم من خلال هذا المقال، وذلك لنسهل عليكم عملية التسجيل في هذه المنصة، نتمنى أن نكون قد أفدناكم.