نظام نور رابط تسجيل الدخول لولي الأمر الجديد 1442 NOOR.sa

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نظام نور رابط تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر الجديد 1442 ، وتقوم وزارة التعليم بعمل تحديث للنظام بشكل دوري من أجل إضافة مزايا جديدة ولتحسين سرعة الموقع والعديد من الأمور، وفي هذا المقال ندرج لكم رابط نور المباشر من أجل تسجيل الطلاب الجدد ومن أجل استخراج النتائج التي ستصدر يوم السابع عشر من رمضان الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

نظام نور رابط تسجيل الدخول عن طريق نظام نور رابط تسجيل الدخول

تملي وزارة التعليم أهمية كبيرة لنظام نور، وتعتمد عليه في العديد من الخدمات أبرزها استخراج نتائج الاختبارات النهائية 1442 والفصلية أيضا، بالإضافة لتسجيل الطلاب الذين سيلتحقون في المدارس ابتداء من العام الدراسي القادم 1442-1443.

رابط التسجيل في موقع نور والحصول على نتائج الاختبارات

يمكن التسجيل في بوابة نور عن طريق رابط noor.sa حيث يمكن الدخول من خلال رقم الهوية الوطنية وكتابة كلمة المرور الخاصة بالحساب، المسجلين بها على النظام، وبعدها وضع الرمز المرئي المكون من أربعة أحرف في حقله المخصص، ومن ثم تسجيل الدخول عن طريق أيقونة التسجيل، يشار إلى أنه هناك إمكانية لتغيير كلمة المرور، في حال رغبة الطالب أو ولي الأمر بتغييرها، وذلك من خلال خيار نسيت كلمة المرور الموجودة أسفل البيانات، على أن يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني أو إلى رقم الهاتف من أجل تغييرها.

ما هو موعد صدور درجات الاختبارات النهائية الثانوية والمتوسطة

تصدر النتائج المتعلقة باختبارات الفصل الثاني، مباشرة بعد انتهاء الاختبارات النهائية 2021 ويمكن لجميع الطلبة التحقق من نتائج اختباراتهم ابتداء من اليوم السابع عشر من رمضان الحالي ليوم الخميس، والذي يوافق على التاريخ الميلادي يوم التاسع والعشرين من أبريل الحالي 2021.