الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بعد تقديم الموعد في السعودية 1442

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عمر شويل - جدة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بناءً على الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تم تعديل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 م، وقد تسبب هذا في قيام العديد من الآباء بالبحث عن تفاصيل المرسوم الملكي لفهم موعد الفصل الدراسي الثاني لعام 2021.

الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

يطلب العديد من الطلاب وأولياء الأمور تحديد الموعد النهائي لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، كان من المعروف أنه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، ستقام الاختبارات لجميع مراحل التعليم المتنوعة في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك وبناءً على رغبة الطلاب وأولياء الأمور، أمر وخادم الحرمين الشريفين والملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم الموعد النهائي للاختبارات.

موعد نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

بعد ما تم إعلان من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز عن الموعد النهائي لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، كان الطلاب يبحثون عن مواعيد انتهاء هذه الامتحانات، وينص المرسوم الملكي على أن المرسوم يحدد موعد انتهاء الامتحان النهائي، يوجد امتحان لطلبة رياض الأطفال في نهاية الفصل الدراسي الثانين كما تنتهي المرحلة الأولية في نهاية الدوام يوم الخميس رمضان 1442 هـ (الموافق 22 أبريل 2021) قرابة 29 أبريل 2021، رمضان 1442، الخميس، نهاية الفصل الدراسي الثاني لامتحانات المدارس الإعدادية والثانوية، في نهاية الدوام الرسمي.

نهاية العام الدراسي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن جميع الإجازات الرسمية منذ بداية الدراسة، بما في ذلك تاريخ إجازة منتصف العام وتاريخ بدء الفصل الدراسي الثاني، ونهاية العام الدراسي أو نهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع المدن، وأعلنت الوزارة، عن أخذ إجازة نهاية العام فور انتهاء امتحان نهاية العام، على أن تبدأ الإجازة في اليوم الثاني من شهر يونيو 2021.