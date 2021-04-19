مدرستي منصة رابط بوابة مدرستي للدخول للاختبارات النهائية 1442 المتوسطة والثانوية

مدرستي منصة ، أعلنت يوم أمس وزارة التعليم السعودية عن انطلاق الاختبارات النهائية في مدرستي الإلكترونية، ويبحث الطلاب مع بداية الاختبارات النهائية عن رابط البوابة والذي يمكن التعرف عليه من خلال هذا المقال، وبهذا الخصوص يواجه الطلاب بعض المشاكل في المنصة منها اختفاء السؤال في الاختبارات وتعليق تسجيل الدخول وبعض المشاكل المشابهة.

“مدرستي منصة” تعرف على رابط بوابة مدرستي الجديد

ذكرت وزارة التعليم عدد الاختبارات التي تمت في مختلف المراحل التعليمية، وبحسب إحصائيات الوزارة فإن العدد الإجمالي للاختبارات بمختلفها يبلغ حوالي 500 مليون اختبار لمختلف المراحل التعليمية الأساسية الابتدائية والثانوية والإعدادية، وعلى صعيد آخر أكدت الوزاره على استمرارية تلقي الدروس التعليمية على منصة مدرستي التعليمية ، وذلك من أجل عدم تأثر الطلبة من توقف الدراسة ورفع كفاءة دراستهم وقدرتهم ورفع نواتج التعلم قدر الإمكان لديهم، يشار إلى أنه بدأت يوم أمس اختبارات المرحلتين الثانوية والمتوسطة، والتي تستمر لعدة أيام لتصدر بعدها النتائج مباشرة على نظام نور، والتي يمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها قبل بداية عيد الفطر السعيد.

إليكم رابط المنصة التعليمية مدرستي المحدث

يستطيع أي طالب أو طالبة التسجيل من خلال رابط منصة التعليم مدرستي والدخول للاختبارات النهائية وحل الأسئلة فيها، من جهة أخرى تحدثت وزارة التعليم السعودية عن نتائج الطلاب ، بحيث ستصدر في السابع عشر من هذا الشهر والمقصود هنا “رمضان” والذي يوافق يوم الخميس التاسع والعشرين من نيسان 2021، حيث يمكن استخراج نتائج الطلاب بالهوية عبر نور التابعة لوزارة التعليم في المملكة، يشار إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون طالب يؤدون اختباراتهم في المرحلتين الثانوية والمتوسطة، والتي ستنتهي في يوم السادس عشر من الشهر الحالي.