أسماء المستفيدين من المقطوعة برقم الطلب وإيداعها لهم قيد مراجعة وزارة الموارد البشرية

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة بالمملكة من أكثر القضايا بحث في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢ هجرياً حيث ينتظر الكثير من الأسر السعودية المتقدمة لطلب صرف المساعدات المقطوعة موعد إيداعها لهم في حساباتهم الخاصة بالصرف الآلي وكذلك ينتظرون أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي أختيارهم من ضمن المستفيدين بالمقطوعة لذلك العام وكان هناك تساؤلات حول موعد صرف المساعدات المقطوعة لكن أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأن المساعدة المقطوعة مستمرة بالمملكة ولكن تحت قيد الإطلاع والمراجعة حتي يتم أختيار الأسر المستفيدة منها على أفضل وجه في المملكة وأصبح اليوم متاح معرفة نتائج المقطوعة عن طريق رابط الاستعلام الآن عن أسماء المستفيدين من المقطوعة برقم الطلب أو رقم السجل المدني وموعد صرفها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية

شروط إيداع المساعدات المقطوعة عام ١٤٤٢ هجرياً

يتم تحديد موعد إيداع المساعدات المقطوعة بالسعودية بعد الأنتهاء من إجراءات الدراسة والمراجعة لجميع السعوديين المتقدمين لها ولكن لابد من معرفة كافة الشروط والمستندات المطلوبة لصرفها للمستفيدين منها بالمملكة كما يلي بكافة التفاصيل

يجب أن يبدأ سن المتقدمين لطلب صرف المقطوعة من خمسة وثلاثون عام على الأقل من أجل الحصول على الموافقة المطلوبة

تشترط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية أن يكون دخل المتقدم لا يتعدى ثلاثة ألف ريال سعودي

يتم إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسعودية لكل الأيتام والأسر الفقيرة ومعدومة الدخل الشهري والأرامل و المطلقات الذين لم يمتلكون دخل ثابت وعوائل لهم

يدخل ضمن المساعدات المقطوعة المواطن السعودي الجنسية فقط ويشمل أيضاً أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي بالسعودية

لابد أن يكون مقيم دائم بالمملكة على الأقل سنة كاملة

يجب أن يخرج من المساعدات المقطوعة كل من يمتلك سجلات تجارية أو أراضي وعقارات داخل المملكة العربية السعودية

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب