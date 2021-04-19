نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر موقع ابشر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط عن طريق موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات للمقيمين والوافدين علي المملكة ومن ضمن هذه الخدمات خدمة كيفية التأكد من صلاحية الإقامة ببضع خطوات بسيطة سوف نشرحها بالتفصيل حيث تواصل وزارة الداخلية السعودية جهودها في تطوير خدماتها بشكل إلكتروني عن طريق شبكات الأنترنت والتقليل من المعاملات الورقية وتوفير الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين في إنهاء إجرائيات المطلوبة لذا سوف نشرح لكم خطوات استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية الوطنية أو رقم الجواز .

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

تسعي وزارة الداخلية السعودية لتقديم كل ما هو مفيد للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها والوافدين الجدد عليها لذا تقدم الكثير من خدماتها علي موقعها الرسمي مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود ابشر كما تناشد وزارة الداخلية علي جميع المواطنين متابعة موعد انتهاء صلاحية أقامتهم وموعد تجديد الإقامة في موعدها المحدد حتي لا يتم توقيع العقوبات المقررة من قبلها.

استعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

يوجد بعض الخطوات المرجو اتباعها لمعرفة موعد انتهاء وتجديد الإقامة الخاص بك والاستفادة من خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها عن طريق موقع ابشر الإلكتروني واليكم الخطوات الأتية :

تسجيل الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني. نقوم بكتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك. ثم نقوم بكتابة رقم المرور الخاص بك. ثم نقوم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامنا علي الشاشة والضغط علي زر تسجيل. سوف تفتح لنا صفحة نختار منها الخدمات الإلكترونية للأفراد. ثوم نختار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط.

وسوف تظهر لنا صفحة بها جميع بيانات الإقامة الخاصة بك من الاسم ورقم جواز السفر ورقم الحدود ويوجد أيضا تاريخ أصدار الإقامة وتاريخ وموعد تجديدها وتاريخ انتهائها وكل التفاصيل المتاحة وتهيب وزارة الداخلية السعودية علي المقيمين سرعة تجديد إقامتهم في حاله انتهائها ومتابعتها أول بأول.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها

أليكم الآن رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط فبعد الدخول علي الرابط السابق لموقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية يرجو منك اتباع الخطوات السابق ذكرها في المقال وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح وسوف تتعرف علي كل تفاصيل الإقامة ويمكنك أيضا طباعة الإقامة من عن طريق الطابعة الخاصة بك.