نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الطريقة البسيطة للطلاب والمعلمين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا يقتصر فقط على دخول المعلمين، والطلاب وذلك من أجل لمتابعة عملية التعلم عن بعد من خلال استخدام منصة مدرستي الإلكترونية التي دشنتها الحكومة العام الماضي لدعم عملية التعلم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية لمسايرة التطور الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطنين وفقاً ل رؤية 2030 من أجل مستقبل أفضل.

تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا

يستخدم المعلمون والطلاب رابط تسجيل “madrasati tawakkalna login ” ويكثر البحث عنه طول العام الدراسي على شبكة الإنترنت خلال ألترم الأول والثاني من أجل متابعة الواجبات المدرسية والدروس المقررة وحل الاختبارات بدامن المرحلة الابتدائية وحتى الثانوي ويستخدم المعلمون منصة مدرستي أيضاً بغرض التواصل مع الطلاب وشرح المقررات المدرسية ووضع التقيمات والاختبارات القياسية للتعرف على مستواهم.

يستطيع أولياء الأمور أيضاً دخول منصة مدرستي عن طريق تسجيل دخول نظام نور أولاً، والحصول على بيناتهم ثم تسجيل دخول منصة مدرستي وذلك لمتابعة الفصول الدراسية لأولادهم، ومتابعة حضورهم ومعرفة نتائجهم، والتواصل مع المعلمين والمديريين والمشاركة من خلال التعليم عن بعد وتوفير رحلة الذهاب إلى المدرسة في ظل الجائحة العالمية كوفيد (19) وتقليل الإصابة ب فيروس كرونا الذي فتك بملايين البشر.

نظراً لاستمرار عمليات البحث المستمرة من اجل تسجيل دخول منصة مدرستي من قبل الطلاب والمعلمين بهدف متابعة التعليم عن بعد واستخدام أدوات المنصة الذي يبلغ عددها 112 أداة ،سوف نتناول بالشرح الطريقة من خلال موقع “ثقفني” وإليكم:

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي

من خلال تطبيق توكلنا الإلكتروني يستطيع الطالب والمعلم الحصول على بياناتهم التي تمكنهم من الولوج إلى منصة مدرستي من خلال استخدام الهاتف أو أجهزة الحاسوب بعدة خطوات:

الدخول إلى موقع توكلنا وتسجيل الدخول

نضغط على أيفونه حسابي ثم بيانات مدرستي

كتابة اسم مستخدم والضغط على مربع إرسال

اختيار استلام كلمة سر عبر رسالة نصية على الهاتف

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية



التوجه إلى منصة مدرستي بعد حصول الطلاب والمعلمين على اسم مستخدم ورقم سر على الجوال عبر تطبيق توكلنا يتم الدخول إلى منصة مدرستي وتسجيل البيانات حساب Microsoft