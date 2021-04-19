شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الإثنين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 11 حالة وفاة ، و 896 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 405940 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 389598 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6834 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :