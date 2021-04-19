كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية 1442 والاستعلام عن نتائج الطلاب

كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية التي يبحث غنه الجميع الآن من الموظفين والإداريين في وزارة التعليم وكذلك أولياء الأمور لكونه يحتوى على قاعدة بيانات كبيرة خاصة بالطلاب والمدرسين والعاملين بالوزارة، كما أن نظام نور يعمل على ربط جميع المؤسسات التعليمية والمؤسسات والطلاب في المملكة كما انه يحتوي على العديد من البيانات عن المراحل التعليمية المختلفة ابتداء من الروضة حتى المدرسة الثانوية، كما أن نظام نور يعمل على متابعة الطلاب للتعليم في المراحل المختلفة سواء على المستوى الدراسي أو النتائج الخاصة بالاختبارات وكذلك التسجيل في النظام لجميع المراحل وكذلك لولياء الأمور والطلاب وأيضا يوجد خطوات رصد الدرجات من نظام نور 1442 وتقارير مراجعة درجات الطلاب وغيرة الكثير الذي يقدمه نظام نور ف السعودية.

كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية 1442

الدخول إلى نظام نور من موقع وزارة التعليم الرسمي. ثم ندخل تسجيل عضو جديد. ثم ندخل اسم المستخدم ورقم الهوية. كتابة ركز التحقق المرئي. الضغط على التالي. ننقر بعد ذلك على بحث. الانتقال إلى البريد الإلكتروني وفتح الرابط المرسل وإدخال كلمة المرور الجديدة. يتم الدخول إلى الحساب ومعرفة جميع الخدمات.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يسمح نظام نور للطلاب وأولياء أمورهم باستخدام أرقام الهوية للعثور على درجات الطلاب ويتم ذلك من خلال تسجيل أولياء الأمور في البرنامج ولا يمكن الحصول على هذه النتائج إلا عن طريق تسجيل الدخول إلى النظام كالاتي:

الدخول إلى نظام نور الرسمي. النقر بعد ذلك على نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور. يتم إدخال رقم الهوية. الضغط على التالي. والنقر بعد ذلك على البحث. ثم اختيار الإدارة التعليمية. اختيار اسم المدرسة والصف والقسم الدراسي. نضغط بحث للاطلاع على جميع النتائج.

الخدمات التي يقدمها نظام نور