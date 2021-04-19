مقدار زكاة الفطر في السعودية ٢٠٢١ | وقت إخراج زكاة الفطر

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عمر شويل - جدة مقدار زكاة الفطر في السعودية ٢٠٢١ من أكثر الأمور التي يبحث عنها المسلمون في السعودية، حيث أن زكاة الفطر من الأمور الشرعية التي حث عليها الإسلام والتي يتم إخراجها في شهر رمضان المبارك لعدد من الفئات التي تستحق الزكاة، وهي ركن من أركان الدين يقوم رب الأسرة بإخراجها نيابة عن جميع أفراد الأسرة ويتم تقدير زكاة الفطر في كل دولة إسلامية على حسب الأسعار بها، سوف نتعرف على مقدرا زكاة الفطر في المملكة.

زكاة الفطر في السعودية ٢٠٢١

تعرف الزكاة في شهر رمضان بانها زكاة الفطر لأنها تزكي النفس وتطهرها من الذنوب أو من القيام ببعض التقصير في العبادة في الشهر الكريم، ولذلك تكون زكاة لفطر في شهر رمضان، كما أن لها العديد من الفوائد الأخرى التي منها نشر التكافل الاجتماعي ومساعدة الغير. وتحرص الدول ومنها السعودية على تحديد مقدار زكاة الفطر حتى يتمكن الجميع من إخراجها في الشهر الكريم.

وقت إخراج زكاة الفطر

يتم إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان من أول يوم للصيام وحتى آخر يوم وهو المستحب أن يتم التعجيل بها وإخراجها للفئات المستحقة لها من الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة قلوبهم وابن السبيل وهي الفئات التي تم ذكرها في الآية الكريمة. وما يتراء للناس من الفقراء والمحتاجين من حولهم.

مقدار زكاة الفطر في السعودية ٢٠٢١

يتم تحديد قيمة زكاة الفطر على حسب وضع الدولة اقتصاديا وعلى حسب أسعار الحبوب في البلاد وقد تم الإعلان عن مقدار زكاة الفطر المبارك من خلال لجنة العلماء في المملكة وتم تقديرها ” 30 ريال سعودي” يتم إخراجها أو ما قيمتها من الحبوب المعروفة والتي يكون منها أثر الطعام مثل الأرز، أو القمح، أو العدس، حيث أقرت اللجنة الشرعية بالمملكة العربية السعودية متمثلة في مفتي البلاد مقدار 3 كجم للفرد الواحد أو ما يماثلهم نقداً، وهذه القيمة هي أقل قيمة يجب إخراجها للزكاة ويثاب عليها إذا زاد عنها.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لشخص واحد

يجوز إخراج زكاة الفطر لفرد واحد فقط، ولكن الأفضلية هي أنه إذا كانت قيمة الزكاة تكفي لإغناء أكثر من فرد فيجب توزيعها، وإذا لم تكفي لأكثر من فرد فيجوز إعطائها لفرد واحد.