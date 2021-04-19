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عمر شويل - جدة برنامج فني رعاية مرضى و شروط القبول وطريق التسجيل 1442هـ ، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بمعاونة الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج فني رعاية مرضى، الذى يتيح لخريجي البرنامج بعد تلقيهم المهارات والتدريبات الضرورية لمساعدة أخصائي التمريض في رعاية المرضى والاهتمام بهم بصورة كبيرة، في جميع الجوانب الصحية من تدوين جميع البيانات الخاصة بالمريض أو مساعدته في الكشف الطبي أو تحضير الأدوات الخاصة بالكشف الطبي.
برنامج فني رعاية مرضى وشروط القبول وطريق التسجيل 1442هـ
يعتبر البرنامج أحد أهم البرامج التي تعمل المملكة على الاهتمام بها، بشمول البرنامج على كافة التفاصيل والاستفسارات الخاصة لفني رعاية مرضى من شروط القبول وطريقة التسجيل وغيرها من المعلومات التي تساعده على الالتحاق بالبرنامج.
من الشروط الواجب توافرها في للالتحاق بالبرنامج 1442 هـ
يجب توافر بعض الشروط والضوابط للالتحاق بهذا البرنامج، ومن هذه الشروط ما يلي :
- أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية من كلا الجنسين.
- حصول المُتقدم على درجة البكالوريوس على نحو من 3 من 5 في التخصصات التالية ( الأحياء، الكيمياء الحيوية، الفيزياء، التقنية الحيوية، والكيمياء ).
- ألا يكون المُتقدم على رأس العمل.
- حصوله على شهادة لغة إنجليزية في كلاً من ما يلي:
- Tofel.
- IELTS 4.5
- IBT 53
- CBT 153
- PBT 475
- STEP 75
حيث أنه عند التسجيل يتم اختيار الأفضل من حيث الدرجة التكاملية ودرجة اللغة الإنجليزية.
موعد التسجيل في البرنامج 1442هـ
فقد تم الإعلان عن موعد بدء التقديم الخاص بي البرنامج، بدءًا من يوم أمس الأحد الموافق 18 إبريل 2021م حتى يوم 6 مايو 2021 م.
الأوراق والمستندات المطلوبة للقبول في البرنامج
- شهادة البكالوريوس مع بيان بدرجات المعدل التراكمي إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.
- ضرورة احضار السجل الأكاديمي
- شهادة لغة إنجليزية معتمدة.
- في حالة عدم اشتمال الشهادة على المعدل التراكمي، لابد من توافر السجل الأكاديمي.
ينبغي على كل المتقدمين ضرورة إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عند التسجيل، حتى لا يتم استبعادهم من البرنامج.
المميزات التي يتميز بها البرنامج
يحمل البرنامج العديد من المميزات من خلال حصول المُتقدم على مكافأة شهرية خلال فترة البرنامج.
طريقة التسجيل في برنامج فني رعاية مرضى 1442هـ
يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على موقع البرنامج الالكتروني، والموافقة على كافة الشروط والأحكام، وإدخال جميع البيانات المطلوبة.
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