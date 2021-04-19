رابط نظام نور الإلكتروني 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني برقم الهوية

نظام نور الإلكتروني 1442، يعتبر نظام نور واحد من الكلمات المهمة التي تتصدر محركات البحث في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان عن اقتراب الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني، التي تمت من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة حفاظاً على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الاختبارات في أول أيام شهر رمضان المبارك لمراحل التعليم المختلفة وتحديداً المرحلة الابتدائية، وسوف نستعرض عليكم الآن متابعينا الكرام رابط نظام نور الإلكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب.

نظام نور الإلكتروني 1442

نظام نور الإلكتروني واحد من بين المنصات التابعة للملكة العربية السعودية والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، وعملت منصة نظام نور على توفير الكثير من الخدمات التي يحتاج لها الطلاب وأولياء الأمور، ومن أبرز خدماتها الاستعلام عن نتائج الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بكل سهولة ويسر من المنازل دون الحاجة للتوجه إلى المدارس كما كان في السابق، كما يتم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي من خلاله، وجاء نظام نور بعد سعي الوزارة مؤخراً لتأسيس نظام للمعلومات يربط بين الطلاب والمدارس ويسهل على أولياء الأمور.

موقع نظام نور للنتائج الطلاب

يؤدي حالياً الطلاب في المملكة العربية السعودية اختبارات الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصات الإلكترونية، والتي تم تقديمها وفقاً لأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين أن تتم في شهر رمضان حيث كان مقرر لها بعد أجازة عيد الفطر، وانتهى طلاب المرحلة الابتدائية من الاختبارات في الأيام القليلة الماضية، وعليه سيتم رصد النتائج وتصحيح الاختبارات لتعلن النتيجة في الأيام القليلة المقبلة.

رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني

الدخول عبر موقع نظام نور الإلكتروني.

اختيار أيقونة تسجيل الطالب أو ولي الأمر.

تسجيل جميع البيانات الخاصة بالطالب أو ولي الأمر.

تسجيل رقم الهوية لولي الأمر.

إدخال رقم المقعد.

الضغط على كلمة التسجيل.

اختيار نتائج الطلاب وستظهر أمامكم النتيجة المستعلم عنها.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعينا الكرام رابط موقع نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب بالمملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي الثاني، وسوف نوافيكم بكافة المستجدات.