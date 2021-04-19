منصة مدرستي استعلام نتائج الطلاب 1442 عبر البريد الالكتروني

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عمر شويل - جدة تعد منصة مدرستي محور العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، خاصة بعد أن قامت وزارة التعليم بتدشين المنصة والاعلان عن بدء اعتماد التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، واستطاعت منصة مدرستي أن تلبي كافة احتياجات الطلاب والمعلمين خلال هذه الفترة، إذ أنها تقدم العديد من الخدمات التي تهم كافة الطلاب ولعل أبرزها خدمة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 والتي أصبحت وشيكة الظهور خلال الأيام القادمة.

لايزال الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية يبحثون عن طريقة الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1442 من خلال منصة مدرستي التعليمية، والتي توفر إمكانية استخراج وطباعة نتائج الطلاب في كافة المراحل الدراسية: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، حيث انتهى حالياً كافة الطلاب من أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وبدأت المدارس في رفع نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي وموقع نور التعليمي خلال هذه الفترة.

وتواصل عمليات رفع نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التعلمية، حيث تقوم المدارس خلال هذه الساعات برفع درجات طلابها عبر المنصة الالكترونية التابعة لوزارة التعليم من أجل أن تسهل عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر المنصة، حيث يتم إرسال بيان درجات الطالب إلى البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، والمسجل على موقع مدرستي، كما أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال مانذكره خلال هذه المقال.

أصبحت منصة مدرستي محور إهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، وذلك من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول في السعودية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الأيام ظهور النتائج عبر منصة مدرستي الالكترونية، كما أن نتائج الطلاب ستكون متاحة من خلال خدمة البريد الالكتروني الخاص بالطالب، والمسجل به حساب الطالب على منصة مدرستي الالكترونيةـ، حيث يتم إرسال رسالة إلكترونية إلى بريد الطالب الالكتروني وبه إشعار نتائج الطالب في الفصل الدراسي الأول.

استعلام نتائج الطلاب 1442

وقد بدأ الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية يبحثون عن منصة مدرستي الالكترونية من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 في المملكة العربية السعودية، وبالتزامن مع اقتراب ظهور نتائج الطلاب على موقع مدرستي التعليمية، حيث سيتمكن من خلال منصة مدرستي الطلاب وأولياء الأمور من طباعة شهادة الطالب الالكترونية، وعرض نتائج الطالب في كافة المواد الدراسية التي قام الطالب فيها بأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1442، والتي أقيمت عبر منصة مدرستي التعليمية.

نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول

وقد بدأت بالفعل بعض المدارس في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن ظهور نتائج طلابها من خلال موقع منصة مدرستي الالكتروني، حيث أنتهت هذه المدارس من تصحيح الإجابات، وعملية رصد الدرجات وتجميعها قبل أن يتم رفع النتائج عبر مدرستي والإعلان عنها، إلا أن هناك مدارس أخرى لم تقم حتى الآن برفع النتائج، ومن المنتظر أن تقوم برفع النتائج عبر منصة مدرستي فور الإنتهاء من عمليات تصحيح الإجابات، ورصد درجات الطلاب التابعين لها، قبل أن يتم إعتمادها، ثم رفع النتائج لتكون متاحة لكافة الطلاب عبر منصة مدرستي، وخدمة البريد الالكتروني التابع للطالب، والمسجل به حساب الطالب عبر المنصة الالكترونية.

منصة مدرستي

الوزارة كانت قد اتخذت قراراً في وقت سابق ببدء العام الدراسي 1442 باستخدام التعليم عن بعد عن طريق منصة مدرستي التعليمية، حيث أعلنت الوزارة أن الدراسة ستبدأ في أول سبعة أسابيع عبر منصة مدرستي، إلا أنه قد تم استكمال الفصل الدراسي الأول بشكل كامل من خلال منصة مدرستي، وحتى أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول تمت عبر المنصة التعليمية.

وكان الطلاب في المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل الدراسية: الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية قد قاموا بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 عبر منصة مدرستي التعليمية، والتابعة لوزارة التعليم، حيث قامت الوزارة بجعل الاختبارات تتم عن بعد من أجل الحد من انشار وباء كورونا والمعروف باسم كوفيد 19.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

ومن أجل الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية فكل ماعليكم هو التوجه لزيارة موقع منصة مدرستي على شبكة الانترنت schools.madrasati.sa، ومن ثم تسجيل الدخول من أجل الاستفادة من خدمات منصة مدرستي التعليمية، ومنها خدمة التعليم عن بعد، وأداء الواجبات الدراسية، والاستعلام عن نتائج الطلاب، وطباعة شهادة الطالب الالكترونية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تفيد الطلاب.

استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي

ويحاول الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية البحث عن طريقة استخراج نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي، حيث ستكون نتائج الطلاب متاحة عبر مدرستي من خلال الدخول عبر حساب الطالب على المنصة الالكترونية للتعليم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر مدرستي

ومن أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي التعليمية فكل ماعليكم هو القيام بالدخول إلى رابط منصة مدرستي الالكترونية على الانترنت ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع مدرستي من خلال حساب الطالب.

سيتم تحويلكم إلى الصفحة الرئيسية بعد أن تتم عملية تسجيل الدخول بنجاح، يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على أيقونة التقويم.

بعد أن تم الضغط على أيقونة التقويم يقوم الطالب أو ولي الأمر بالضغط على أيقونة إشعار الفصل الدراسي الأول.

سيتم ظهور ملف بإمتداد PDF يتضمن كافة التقييمات والنتائج التي حصل عليها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول في كافة المواد.

يتم تحميل الملف الظاهر أمامكم على الشاشة على أجهزة الحاسوب أو أجهزة الجوال الذكية التابعة لكم.

بعد أن يتم الإنتهاء من عملية تحميل الملف قم بفتح الملف من خلال أحد برامج فتح ملفات PDF والمنتشرة على الإنترنت.

خلال هذا الملف تظهر شهادة الطالب الالكترونية، والتي تحتوي على كافة بيانات الطالب، وبيان درجات الطالب في المواد الدراسية المختلفة.

يمكن أن تتم طباعة ملف نتائج الطالب “شهادة الطالب الالكترونية” أو القيام بالاحتفاظ بها على الجهاز الخاص بكم دون طباعتها.

نتائج الطلاب عبر خدمة البريد الالكتروني المسجل في منصة مدرستي

كما أنه يمكن للطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى منصة مدرستي للحصول على نتيجة الطالب، بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال خدمة البريد الالكتروني على منصة مدرستي، حيث يتم إرسال النتائج عبر البريد الالكتروني الخاص بالطلاب، والمسجل على منصة مدرستي، بالإضافة إلى إمكانية ولي الأمر من الدخول عبر حسابه على مدرستي من أجل الاستعلام عن النتيجة كما وضحنا سابقاً.

والصورة السابقة توضح لكم طريقة كيفية الحصول على نتيجة الطالب من خلال خدمة البريد الالكتروني الخاص بالطالب على منصة مدرستي، يمكنكم إتباع الخطوات الموضحة بالترتيب من أجل الحصول على النتائج.