“استشاري” يطالب بوقف بعض الأنشطة لمنع تفشي كورونا.. ويؤكد: ارتفاع الحالات مقلق

بلادي – الرياض :

كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الإثنين، الأسباب التي ذهبت بمؤشر الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستوى مقلق خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أنه لا بد من وقف بعض الأنشطة لمجابهة انتشار كورونا.

وأكد خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن استمرار مؤشرات الإصابة اليومية على مستوى مرتفع يؤكد وجود تساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل واضح، مؤكدًا أن المقلق هو ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بشكل يومي.

وأوضح أن ارتفاع أعداد الإصابات بسبب التجمعات سواء داخل المنازل أو خارجها، وبالأخص تلك التي يحضرها بعض الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، مؤكدًا أنه لا بد من وقف بعض النشاطات لمنع تفشي الفيروس.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، حتى للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، وذلك حتى تكون الإصابات بأعراض خفيفة أو دونها.