تبث أخباراً متعلقة بالإنذار المبكر.. “الأرصاد” تحذر من حسابات مزيفة تحمل اسمه وشعاره

بلادي – الرياض :
حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، من بعض الحسابات المزيفة التي تحمل اسم المركز وشعاره على منصة “تويتر”.
وأكد الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني، أنه تمت ملاحظة حسابات على منصة تويتر تحمل اسم المركز وشعاره، تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن المركز ليس لديه سوى حسابه الرسمي الموثق.
وأضاف أن المركز الوطني للأرصاد تصدر معلوماته من خلال حسابه الموثق على “تويتر” أو من خلال الموقع الرسمي، مؤكدًا أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال أي حساب ينتحل صفة المركز.
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