لوحة لفنانة تشكيلية سعودية تزين مكتب ولي العهد.. وصاحبتها تعلق

بلادي – الرياض :

ظهرت في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله ‏لمبعوث رئيس الوزراء البريطاني في مكتبه اليوم (الإثنين)، لوحة رسمتها فنانة تشكيلية سعودية.

وكشفت الفنانة التشكيلية وداد الأحمدي عن أنها صاحبة ‏اللوحة، معبرة عن مدى سعادتها بوجود ‏إحدى لوحاتها في مكتب ‏ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.‏

يذكر أن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان قد صرح في وقت سابق أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه منذ عام 2013 بأن تكون الأعمال الفنية التشكيلية في كل مقراته الرسمية بأيدٍ سعودية، مؤكداً على دعمه الكبير للفنانين والمثقفين.