تحذيرات من “واتساب الوردي”.. يسرق بيانات المستخدمين ويخترق هواتفهم

بلادي – الرياض :

حذر خبراء الأمن السيبراني من انتشار تطبيق “واتساب الوردي WhatsApp Pink”، مؤكدين أنه يتسبب في سرقة بيانات المستخدمين ويمكنه اختراق الهواتف بعد تثبيته.

وتلقى بعض المستخدمين رسائل تتضمن رابطا بداعي تقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلا من اللون الأخضر، وكنوع من الخداع تعد الرسالة بميزات جديدة، وتم وضع الرابط كتحديث رسمي من واتساب.

ويؤدي هذا الرابط إلى صفحة بها خيار تحميل التطبيق “واتساب الوردي” الضار بالهواتف، بدلًا من إجراء أي تغييرات على التطبيق الأصلي، ولا يوجد أي علاقة لهذا التطبيق الضار، مع تطبيق واتساب أو شركة فيسبوك، وفقا لـ”البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وأوضح باحث أمني أن “واتساب الوردي” يستهدف إلى حد كبير رجال الشرطة والإعلاميين، مثلما حدث في بداية الأمر في دلهي وراجستان، محذرًا المستخدمين من عدم تثبيت أي APK أو غير تلك التحديثات المتوفرة عبر متجر التطبيقات الرسمي من جوجل أو آبل.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول إصدار مزيف من واتساب، حيث تعرض المستخدمون في الماضي للهجوم من خلال تطبيق WhatsApp Gold الذي تم إنشاؤه أيضًا بواسطة بعض المتسللين للحصول على بيانات المستخدم بشكل ضار.