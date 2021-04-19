سقوط سيارة في حفرة أحدثها هبوط أرضي بالقرب من أحد المجمعات التجارية بالخبر (فيديو)

بلادي – الرياض :
تسبب هبوط أرضي مفاجئ بالقرب من أحد المجمعات التجارية في حي الأندلس بمحافظة الخبر، في سقوط مركبة داخل حفرة خلفها الهبوط.
وباشرت بلدية الخبر الموقع، حيث تبين وجود كسر بخط طرد الصرف الصحي التابع لشركة المياه الوطنية، ونتيجة تسرب المياه حدث انهيار للأسفلت، فيما تم تأمين الموقع وتسليمه لشركة المياه الوطنية لاستكمال الأعمال بحكم الاختصاص.
من جانبها، أوضحت شركة المياه الوطنية ممثلة بقطاعها الشرقي أنها تلقت بلاغاً عن حدوث انهيار إسفلتي عقب مرور إحدى المركبات على الطريق، مبينة وفقا لـ”اليوم”، أن فرق الطوارئ الفنية باشرت الموقع وعزلت الخط وحولت التدفقات نحو خطوط بديلة وتم الانتهاء من علاج الكسر بعد 12 ساعة عمل.
وأشارت إلى أن إدارة المرور تولت سحب المركبة من الموقع للبدء في إجراءات الحادث مع قائد المركبة ومقاول التشغيل والصيانة.
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