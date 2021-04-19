“شؤون الحرمين” تفعل خدمة النقل بعربات “الغولف” لكبار السن وذوي الإعاقة بالساحات الشرقية والغربية

بلادي – الرياض : فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة خدمة النقل بعربات “الغولف”، لكبار السن وذوي الإعاقة، في الساحات الشرقية والغربية. وتوفر الرئاسة العربات المتنقلة على مدار الساعة، لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام.

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