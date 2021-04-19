الكويت: تمديد الحظر الجزئي حتى نهاية رمضان

بلادي – الرياض :

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الإثنين)، استمرار تطبيق ‏حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتباراً من مساء يوم (الخميس)‏، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ5 من صباح اليوم التالي، ‏وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.‏

وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه سيتم مراجعة القرار، ‏في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.‏

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق الاستمرار في ‏تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء الخميس ‏قبل الماضي، وحتى صباح يوم الخميس المقبل.