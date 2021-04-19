الكويت: تمديد الحظر الجزئي حتى نهاية رمضان

بلادي – الرياض :
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الإثنين)، استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتباراً من مساء يوم (الخميس)، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأكد مركز التواصل الحكومي الكويتي أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء الخميس قبل الماضي، وحتى صباح يوم الخميس المقبل.
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