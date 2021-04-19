لهذا السبب.. بريطانيون يصابون عمدًا بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :

تطوع بريطانيون أصيبوا بعدوى “كوفيد-19″ سابقًا، لإجراء ‏تجارب عليهم، بتعريضهم للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا، ‏بهدف فحص الاستجابات المناعية ومعرفة مدى إمكانية الإصابة ‏مرة أخرى‎.‎

وأوضحت أخصائية اللقاحات بجامعة أكسفورد وكبيرة الباحثين ‏في الدراسة هيلين ماكشين وفقًا لـ”رويترز”، أن المعلومات التي ‏سيتم الحصول عليها من هذا العمل ستسمح بتصميم لقاحات ‏وعلاجات أفضل، وكذلك فهم ما إذا كان الناس يصبحون ‏محميين بعد الإصابة بفيروس كورونا، وإلى متى‎.‎

وأضافت: هذا العمل سيساعد في فهم ما الذي تحمي منه ‏الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالعدوى.‏

وأعطت السلطات البريطانية خلال فبراير الماضي الضوء الأخضر لما ‏يسمى بـ”تجارب التحدي” على البشر والتي يتعرض فيها ‏المتطوعون عمدا لـ”كوفيد-19″ لتعزيز البحث في المرض ‏الناجم عن فيروس كورونا‎