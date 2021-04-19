لهذا السبب.. بريطانيون يصابون عمدًا بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :
تطوع بريطانيون أصيبوا بعدوى “كوفيد-19″ سابقًا، لإجراء تجارب عليهم، بتعريضهم للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا، بهدف فحص الاستجابات المناعية ومعرفة مدى إمكانية الإصابة مرة أخرى.
وأوضحت أخصائية اللقاحات بجامعة أكسفورد وكبيرة الباحثين في الدراسة هيلين ماكشين وفقًا لـ”رويترز”، أن المعلومات التي سيتم الحصول عليها من هذا العمل ستسمح بتصميم لقاحات وعلاجات أفضل، وكذلك فهم ما إذا كان الناس يصبحون محميين بعد الإصابة بفيروس كورونا، وإلى متى.
وأضافت: هذا العمل سيساعد في فهم ما الذي تحمي منه الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالعدوى.
وأعطت السلطات البريطانية خلال فبراير الماضي الضوء الأخضر لما يسمى بـ”تجارب التحدي” على البشر والتي يتعرض فيها المتطوعون عمدا لـ”كوفيد-19″ لتعزيز البحث في المرض الناجم عن فيروس كورونا
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