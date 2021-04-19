نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي علي موعد صرف راتب المتقاعدين 1442 لهذا الشهر أبريل 2021 م جميع المستفادين من رواتب التقاعد متى الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب المتقاعدين 1442 أبريل 2021 نهنئكم بشهر رمضان الكريم وجعله الله بركة علي الجميع ويسعدنا أن نقدم لكم تفاصيل عن متي صرف رواتب المتقاعدين لشهر رمضان 1442 هـ – الموافق 25 أبريل 2021 م . حيث نسعى بكامل طاقتنا لإيصال كافة المعلومات المطلوبة حيث تعلن مؤسسة التامين في بداية كل سنة هجرية عن الخطط التي وضعتها في موعد صرف راتب المتقاعدين 1442 علي مدار العام وتبعا للجداول المعلن عنها يتم تحديد متى تنزل رواتب المتقاعدين علي أساس شهري وبشكل دوري ولكن في حالة كان يصادف يوم الصرف يوم عطله أو مناسبة دولية يتم تأجيله لفترة زمنية قليلة وقد تكون لليوم التالي من الميعاد المحدد.

موعد صرف راتب المتقاعدين 1442

موعد صرف رواتب المتقاعدين سيتم صرفه يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 م لجميع مستفيدي رواتب المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية حيث أعلنة وزارة المالية تلك المواعيد في جداول صرف الرواتب علي مدار العام.حيث تقوم وزارة المالية إيداع كافة المرتبات في حساب المستفيد في ساعة محددة وتاريخ محدد كما يوافق راتب هذا الشهر أبريل مع أيام رمضان الكريمة وسيكون اليوم الهجري للصرف يوم الأحد 13 رمضان 1442 هـ – الموافق 25 أبريل 2021 م وتحدثت المؤسسة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ذلك القرار يأتي مراعاة لمصالح المتقاعدين والمستفيدين من هذه الرواتب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم علي الوطن العربي.

هكذا يلقي الاهتمام براتب المتقاعد حيث كان ذلك تعليق احد المواطنين السعوديين الله يرزقهم المتقاعدين خدموا الدولة وبذلوا اجمل أيام العمر وراهم أسر وهناك أيتام وفيه أسر وقصر ينتظرونها من شهر لشهر يادوب تسد الحاجة يعني من الباب هم أولى في الاهتمام على الأقل عرفان بما قدموه للوطن ، معظم المتقاعدين كبار في السن الوقت للصرف غير مناسب قدموا الصرف قبل 20 من أبريل حتى يتمكنون من تأمين مقاضي شهر رمضان ، الله يفرجها علينا وعليكم وعلى الجميع الكل الله يعلم بظروفه والله يزيل الغمه ويزيل البلاء وكله يهون ويبلغنا رمضان ف بيوتنا برعب من المرض اللهم اغفر لنا وارحمنا واكشف عنا مآبنا انك انت التواب الرحيم يا رب ، يستاهلو المتقاعدين المواطنين كل خير,الله يباركلهم.

وهنا أوضحنا لكم كافة تفاصيل موعد صرف رواتب المتقاعدين في شهر رمضان حيث تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عن المواعيد من كل شهر ميلادي في المملكة العربية وسيتم إيداع الراتب خلال هذا الأسبوع من شهر رمضان الكريم و صرف التقاعد الجديد متقاعدين التأمينات من قبل المؤسسة العامه في السعودية.