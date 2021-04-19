نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اسجل كمستفيد في منصة إحسان في المقال التالي
لعل أحد التساؤلات التي يبحث عنها المواطنين هي كيف اسجل كمستفيد في منصة إحسان الخيرية وهي إحدى المنصات الخيرية يُشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهي رسمية وموثوقة. وذلك بهدف تعظيم المشاريع التنموية واستدامتها في المملكة. عبر تقديم الحلول التقنية. وبناء جسر بين الشراكات والقطاعات الحكومية ورفع مساهمات القطاع غير الربحي. وقد أتاحت المنصة التسجيل من خلالها للمستفيدين سنعرضها بالطرق الآتية.
كيف اسجل كمستفيد في منصة إحسان
يمكن بخطوات بسيطة التسجيل في منصة إحسان بوابة العمل التطوعي بكل سهولة ويسر من خلال رقم جوالك السعودي لو كنت تعيش داخل المملكة بالخطوات الآتية:
- الدخول لرابط منصة إحسان الخيرية
- النقر على أيقونة التسجيل بجانب السلة أعلى الصفحة يسارًا.
- قم بإدخال الاسم ورقم الجوال ورمز التحقق والبريد الإلكتروني
- انقر على إنشاء حساب جديد
- عند الدخول مرة أخرى للمنصة أدخل البريد الإلكتروني بالمكان المطلوب.
- وتابع الخطوات بتلك الخطوات تكون قد سجلت في المنصة كمستفيد
رابط الدخول لمنصة إحسان كمستفيد
يمكن الدخول كمستفيد من رابط منصة إحسان للمستفيدين قم بكتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال ورمز التحقق ومن ثم إنشاء حساب جديد.علمًا بإن المنصة لا تقبل التسجيل إلا برقم الهاتف السعودي فقط. وتقبل المواطنين من دون أي بيانات ولا معلومات خاصة.
مشاريع منصة إحسان الخيرية
تقدم منصة إحسان عدد من الخدمات شاملة لثلاث مجالات وهي المشاريع والإغاثة وفرجت كالأتي:
- دعم المشاريع الخيرية التنموية للفئات الأكثر احتياجًا وتتضمن السلال الرمضانية وكفالة الأسر ورعاية الأيتام وتوصيل مياه الشرب للمناطق النائية. وكفالة 300 من حفظة القرآن الكريم. ومشاريع لتأهيل ذوي الإعاقة وعلاج متلازمة داون وغيرها الكثير
- الإغاثة وتشمل خيام الإيواء وحقائب الدفء والأطراف الصناعية
- فرجت لمساعدة السجناء ماديًا وعودتهم لمنازلهم.
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