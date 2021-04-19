نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسمياً عودة المدارس حضورياً بالسعودية العام القادم وإحدى الجامعات تعلن عن بداية الفصل الصيفي للعام الدراسي الجديد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية وقرار عودة الدراسة حضورياً العام المقبل 1443، حيث أن الوزارة اتخذت هذا القرار بالعودة حضوري منذ أيام قليلة، ولكن بعد تفاقم الوباء كانت العودة للدراسة حضورياً مقرونة بشروط أخذ اللقاح لمنسوبي التعليم العام بالسعودية، كما أن قرار زيادة الفصل الصيفي للتعليم بالمملكة العربية السعودية بدأت بعض الجامعات في تنفيذه وتحديد موعده، وذلك بدايةً من العام الدراسي القادم، حيث إن الثلاثة فصول سيتم تطبيقها مع بدء العام الجديد وبداية الدراسة بالفصل الصيفي، وذلك مع مراعاة أعداد وكثافة الطلاب الذي سيتم إضافة فصل ثالث لهم، أما بالنسبة للعودة حضورياً وأخذ القرارات فيه مرتبط بنسبة اللقاح المعطاه لمنسوبي التعليم.

عودة الدراسة حضورياً بالسعودية العام القادم 1443 وما هي نسبة اللقاح المقررة للعودة للحياة الطبيعية

ستعود الدراسة بالمدارس بالحضور ولكن بعد أن بدأ يتفاقم المرض وينتشر، بدأت الوزارة بتقرير اخذ اللقاح ضد هذا الوباء، حيث أنه قال أمين اللجنة المعنية بإجراء مكافحة هذا الفيروس أو الوباء الدكتور طارق التويجري: أن العودة للدراسة حضورياً يكون إذا تم تلقي اللقاح بحوالي نسبة 70%، والمفترض أن الخطة هذه تصل نسبتها المقررة قبل الانتهاء من عام 2021.

حيث أن هذه النسبة تستطيع أن تجعل من العودة حضورياً حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث أن انتظام العملية التعليمية سيكون بعد انتهاء ذلك الوباء، ومن الممكن أن يتم دراسة بعض المواد عن بعد وتخفيف عدد ساعات الحضور بالمدارس حسب ما ستقرر وزارة التعليم بالمملكة.

بداية الفصل الصيفي للعام الدراسي القادم بالسعودي وإحدى الجامعات تحدد موعد بدايته

منذ اقتراح فكرة زيادة ثلاثة فصول للأعوام الدراسيه القادمه من وزير التعليم السعودي، ولن يتم حتى لآن التوضيح بشأن ذلك، حيث أنه من المحتمل هو زيادة فصل صيفي للدراسة بالسعودية، ومنذ أيام قليلة بعض الجامعات كشفت عن موعد بداية الفصل الصيفي، حيث أن جامعة جازان قامت بتحديد موعد الدراسة بها في الفصل الصيفي، على أن يكون بدايته يوم الأحد الموافق 3 من شهري ذي القعدة لعام 1442، ويكون انتهاء الفصل الصيفي هو يوم 4 من شهر محرم لعام 1443.