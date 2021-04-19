منصة احسان الخيرية ehsan خطوات التسجيل للتبرع وطلب مساعدة مالية وسداد قروض

منصة احسان الخيرية ehsan خطوات التسجيل هي الجمعية الخيرية السعودية، في السنوات الأخيرة، ازداد تأثيرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولعبت دورًا في توفير معدات الترميم الطبية للفقراء والمعاقين، كذلك تعتبر المنصات الخيرية من أكثر المنصات التي تقوم بأعمال الخير صدقًا وجدارة بالثقة، لذلك ومن خلال المقال التالي نرصد لك تفاصيل الاستفادة من دعم منصة الاحسان الخيري لك عزيزي المتابع.

منصة احسان الخيرية ehsan خطوات التسجيل

منصة الإحسان الخيري 1442 هي عبارة عن مؤسسة خيرية سعودية هي من أبرز المؤسسات في المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، كما تم إنشاء منصة احسان لمساعدة الفقراء والمحتاجين والنساء اللواتي لا يعولن أسره، وتقدم إعانات متنوعة تتناسب مع متطلبات الفقراء مثل توفير المعدات التي يحتاجها المعاقون ومساعدة الشباب القابلون على الزواج، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر أيضًا الأشياء التي تحتاجها الفتيات على وشك الزواج، ومساعدة الأرامل والمطلقات، ومساعدات أخرى متنوعة.

طبيعة واهداف احسان الخيرية

من الميزات الفريدة لمنصة احسان الخيري توفير بوابة تبرع للأشخاص الراغبين في دفع الزكاة.

توفير بوابة تبرع للأشخاص الراغبين في دفع الزكاة. منذ أن تم تحويل العديد من التبرعات لمنصة إحسان، بلغ إجمالي التبرعات 250 ألف ريال سعودي.

وقد تبرعت به العديد من الشركات والأفراد، ومن بين المتبرعين أصحاب الشركات التي تبرعت بنحو 30 مليون ريال سعودي، وهم محمد بن سلمان والملك سلمان.

كذلك قم بالتبرع ولي العهد بمبلغ 10 ملايين ريال لدعم “الحدث الخيري الوطني”، وتتعامل الجمعية مباشرة مع المتبرعين.

التسجيل والدخول إلى منصة احسان الخيرية

يجب أن يكون هناك خط هاتف ورقم هاتف سعودي (أساسي) ولابد أن تتبع الخطوات الآتية: