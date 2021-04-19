نتائج نظام نور برقم الهوية للطلاب 1442 وشهادات الطلاب

يقدم نظام نور النتائج للطلاب 1442 وشهاداتهم من خلال رقم الهوية فقط كما يمثل هذا الموقع أحد الخدمات والمنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في السعودية التي تهدف إلى تطوير وتحسين التعليم السعودي وتساعد الطالب على الحصول نتائجهم بطريقة سريعة مما يسهل على ولي الأمر الوصول إلى إشعار درجات الفصل، بمجرد الدخول على حسابه، ويجب وضع في الاعتبار أن الخدمة لن تكون متاحة ما دامت المدرسة لم تعتمد الدرجات النهائية وتتم أعتماد الدرجات من خلال منصة مدرستي التعليمية وبعد ذلك يتم رفعها على منصة نظام النور وفي هذه مقالة سوف نتحدث عن نتائج نظام نور برقم الهوية للطلاب 1442 وشهادات.

نتائج نظام نور برقم الهوية

أعلنت وزارة التعليمية السعودية أن النتائج سوف تظهر خلال يوم الخميس المقبل ليوم 17 من رمضان ويمكنكم الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية فقط وسنعلمكم طريقة وخطوات لأستخرج نتائج 1442 وشهادات الطلاب للفصل الثاني.

تسجيل الدخول لمنصة

يتم فتح منصة نظام نور بعد الانتهاء واعتماد الدرجات من منصة مدرستي التعليمية للمرحلة الابتدائية أولاً سيتم تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة نظام نور لرفع وأظهار درجات الطلاب واليك خطوات للاستعلام عن نتائج منصة نظام نور:

الدخول على منصة نظام نور الإلكتروني.

يقوم ولى الأمر بتسجيل جديد إذا لم يكن عنده حساب اضغط على رابط لتسجيل والي أمر جديد.

يتم أكمال البيانات للحصول على أشعار بالنتيجة.

يمكنك تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل .

يمكنك تحصل على نتيجة الطالب برقم الهوية فقط .

يمكنك أن تسجل طالب مستجد أيضاً.

إليكم أيضاً منصة مدرستي التعليمية وهكذا نكون انتهينا من نتائج نظام نور برقم الهوية.