نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طلب تمويل شخصي تعرف على نسبة الدين إلى الدخل ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عن طلب تمويل شخصي تقوم البنوك في النظر الى نسبة الدين إلى الدخل. لقد حافظت على وظيفة ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية وعملت بجد لتحسين رصيدك. هل أنت الآن جاهز لإرسال طلب التمويل. ام انك؟

بالإضافة إلى تاريخك الوظيفي والائتماني ، سيأخذ المقرضون كالبنوك وشركات التمويل في الاعتبار مقياسًا رئيسيًا آخر للاطمئنان المالي: نسبة الدين إلى الدخل ، أو DTI. تعرف على المزيد حول ما يعنيه DTI الخاص بك وتحديد نسبة تحمل الالتزامات الشهرية، وكيف يتم حسابه وكيفية الحصول عليه بشكل رائع قبل طلب نموذج تمويل شخصي.

ما هي نسبة الدين إلى الدخل؟

نسبة الدين إلى الدخل هي قياس يستخدمه المقرضون لمعرفة مقدار دخلك الذي يذهب لسداد الديون كل شهر. يأخذ في الاعتبار جميع مدفوعات الديون الشهرية مقارنة بإجمالي الدخل الشهري ، ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية.

عندما تتقدم بطلب لاقتراض الأموال ، يحب المقرضون رؤية DTI منخفضة. هذا مؤشر قوي على أن لديك نقودًا كافية لتسديد مدفوعاتك في الوقت المحدد كل شهر. يعد DTI المنخفض أيضًا علامة رائعة على أنك في وضع قوي من الناحية المالية ويمكنك تحمل تكاليف نمط حياتك بشكل مريح – سواء كنت تخطط للاقتراض أم لا.

كيفية حساب نسبة الدين إلى الدخل

لحساب نسبة الدين إلى الدخل أو نسبة تحمل الالتزامات الشهرية ، ابدأ بجمع جميع التزامات الدين الشهرية. وهذا يشمل الائتمان المتجدد ، مثل بطاقات الائتمان وخطوط الائتمان الأخرى ، فضلاً عن قروض التقسيط مثل قروض التعليم و تمويل السيارات والقروض الشخصية. يجب عليك أيضًا تضمين أي مدفوعات إعالة الطفل أو النفقة التي تكون مسؤولاً عن سدادها كل شهر. عادة ، لا تحتاج إلى التفكير في نفقات أخرى مثل الطعام والمرافق والتأمين.

بمجرد الانتهاء من تسجيل جميع التزاماتك ، قسّم هذا الرقم على الدخل الشهري الإجمالي (هذا هو ما تكسبه قبل خصم الضرائب ومساهمات التقاعد والخصومات الأخرى). سينتهي بك الأمر بكسر عشري ، يمكنك ضربه في 100 للحصول على نسبة DTI. تبدو المعادلة كما يلي:

DTI = الديون الشهرية / إجمالي الدخل الشهري

على سبيل المثال ، لنفترض أن ديونك هي كما يلي:

بطاقة الائتمان أ: 500 ريال

بطاقة الائتمان ب: 350 ريالًا

قرض السيارة: 150 ريال

حد ائتمان حقوق الملكية العقارية: 200 ريال

قرض التعليم: 400 ريال

يمنحك ذلك ما مجموعه 1600 ريال من الالتزامات الشهرية. لنفترض الآن أن دخلك الشهري الإجمالي هو 5000 ريال. يمكنك حساب DTI الخاص بك على النحو التالي:

1600 ريال / 5000 ريال = 0.32

اضرب النتيجة في 100 وستحصل على DTI بنسبة 32٪. بعبارة أخرى ، يذهب 32٪ من إجمالي دخلك الشهري لسداد الديون.

ضع في اعتبارك أنه حتى إذا كان DTI الخاص بك يعتبر منخفضًا ، فإن النفقات الشهرية الأخرى يمكن أن تأخذ قسطًا من ميزانيتك. عند اقتراض الأموال ، من المهم التفكير في كيفية تأثير هذه التكاليف الأخرى على قدرتك على البقاء في مقدمة المدفوعات.

أنواع نسب الدين إلى الدخل

بشكل عام ، تحصل على المعادلة أعلاه نسبة الدين العام إلى الدخل. ومع ذلك ، يحب بعض المقرضين تقسيم هذا الرقم إلى أبعد من ذلك للعثور على DTI البسيط والنهائي. غالبًا ما ستصادف هذه الشروط عند التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري.

تقيس DTI البسيط تكاليف السكن أو تكاليف السكن المحتملة فقط فيما يتعلق بدخلك. يُعرف هذا الحساب أيضًا باسم نسبة الإسكان ، ويأخذ في الاعتبار مدفوعات الرهن العقاري الشهرية وتأمين التمويل العقاري الخاص والتكاليف الأخرى المرتبطة بقرض منزلك ، مقسومة على الدخل الشهري الإجمالي.

DTI النهائي هو الحساب الأكثر شمولاً. لا ينظر هذا الإصدار من DTI إلى نفقات الإسكان فحسب ، بل يتناول جميع التزامات الديون مثل بطاقات الائتمان والقروض ، مقسومة على الدخل الشهري الإجمالي.

متى تُعتبر نسبة DTI جيدة؟

يعتمد هذا على نوع القرض الذي تريده. يسمح بعض المقرضين بزيادة DTI ، بينما يتطلب البعض الآخر حدًا أقل.

بشكل عام ، يفضل المقرضون ألا تتجاوز النسبة النهائية 33٪. هذا يعني أنه إذا كنت تكسب 5000 ريال من الدخل الإجمالي الشهري ، فيجب أن يكون إجمالي التزامات الدين لديك 1800 ريال أو أقل. ومع ذلك ، قد يقوم بعض المقرضين بإجراء استثناء إذا كان لديك ائتمان ممتاز. في الواقع ، من الممكن التأهل للحصول على قرض يصل إلى 50٪ من DTI طالما أنك مقترض مؤهل بدرجة عالية.

يميل مقرضو الرهن العقاري ، على وجه الخصوص ، إلى أن يكون لديهم قواعد أكثر صرامة وسرعة. يفضلون عادةً DTI للواجهة الأمامية بنسبة 28٪ أو أقل. هذا يعني أن أقساط الرهن العقاري لا يمكن أن تكون أعلى من 28٪ من إجمالي دخلك الشهري. لذلك ، إذا حصلت على 5000 ريال سعودي شهريًا ، فلا ينبغي أن تكون مدفوعات الرهن العقاري الخاصة بك أعلى من 1400 ريال سعودي.

من ناحية أخرى ، فإن مقرضي الرهن العقاري التقليديين ، بالإضافة إلى مقرضي قروض وزارة الإسكان والتنمية الاجتماعية ، سيسمحون عادةً بمؤشر DTI أقصى يصل إلى 43٪ ، مما يمنح ميزانيتك مساحة أكبر للمناورة. تتطلب بعض القروض عادةً DTI النهائي بنسبة 41٪ أو أقل.

يمكن أن تساعدك معرفة DTI للواجهة الأمامية والخلفية في معرفة مقدار المنزل الذي يمكنك تحمله. إذا تقدمت بطلب للحصول على قرض عقاري وستتسبب المدفوعات في تجاوز أي من متطلبات DTI هذه ، فقد تضطر إلى الحصول على قرض أصغر أو قد يتم رفض الحصول على قرض تمامًا.

كيف تؤثر الالتزامات الشهرية على درجة الائتمان الخاصة بك

لا يؤثر DTI الخاص بك على قدرتك على الحصول على تمويل فحسب ، بل يؤثر أيضًا بشكل غير مباشر على الائتمان الخاص بك. وهذا يعني أنه حتى إذا كنت لا تحاول اقتراض الأموال في الوقت الحالي ، فإن DTI المرتفع للغاية قد يؤدي إلى إضعاف نقاط رصيدك الائتماني ويجعل من الصعب تأمين مسكن أو فتح حساب مرافق.

السبب الرئيسي لارتباط الالتزامات الشهرية والائتمان هو أن المبلغ الإجمالي للديون التي تدين بها يؤثر على ما يقرب من 30 ٪ من درجة سجل الائتمان الخاصة بك. كلما انخفض مبلغ الدين المستحق عليك فيما يتعلق بالائتمان المتاح لديك ، كان ذلك أفضل لدرجاتك. على العكس من ذلك ، كلما زاد ديونك على اسمك ، كان تأثيره أسوأ على درجاتك. لذلك إذا كان لديك DTI مرتفع ، فهذا يعني أنك ربما تستخدم جزءًا كبيرًا من رصيدك المتاح.

يمكن أن تؤثر الالتزامات الشخصية أيضًا على ائتمانك إذا كنت مدينًا كثيرًا بحيث لا يمكنك مواكبة المدفوعات. باعتباره العامل الأكثر ترجيحًا في حساب درجة الائتمان الخاصة بك ، فإن سجل الدفع يشكل 35٪. يمكن أن تؤدي دفعة واحدة فائتة إلى خسارة بضع نقاط من نتيجتك ، لذلك من المهم الحفاظ على مستويات ديونك قابلة للإدارة.

كيف تخفض نسبة الدين الى الراتب الخاصة بك

بشكل عام ، إذا كنت تحاول خفض DTI الخاص بك ، فهناك شيآن يمكنك القيام بهما: زيادة دخلك الشهري أو تقليل الديون المستحقة عليك. فيما يلي نظرة فاحصة على كيفية تحقيق كل من هذه الأهداف:

زيادة دخلك الشهري. زيادة دخلك أسهل قولاً من فعلها. ومع ذلك ، إذا كان خفض DTI الخاص بك هو هدفك ، فإن إيجاد طرق لزيادة راتبك هو إحدى الطرق لتحقيق ذلك. قد يكون الوقت قد حان للتفاوض على زيادة في العمل أو قضاء بضع ساعات إضافية من العمل الإضافي. يمكنك أيضًا تحويل هواية أو مهارة إلى صخب جانبي مربح وتحقيق دخل إضافي على الجانب عندما يسمح جدولك بذلك.

تقليل الديون المستحقة عليك. خيارك الآخر هو التخلص من الديون بحيث تكون مدفوعاتك الشهرية أقل (أو أفضل ، غير موجودة).

مكافأة في العمل؟ استرداد الضريبة؟ استخدم هذه المكاسب غير المتوقعة لتسديد مدفوعات إضافية بمبلغ إجمالي على ديونك. من خلال خفض المبلغ المستحق عليك على أساس شهري ، سينخفض DTI أيضًا.