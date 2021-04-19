نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل راتب التقاعد لشهر رمضان 1442 وكيفية الاستعلام عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل راتب التقاعد لشهر رمضان 1442 من الأسئلة التي يتم البحث عنها بكثرة خلال الفترة الحالية وذلك رغبة منهم في معرفة الموعد المحدد لنزول راتب شهر رمضان 1442 للمتقاعدين والذي يستطيعون من خلاله الإنفاق على متطلباتهم المعيشية المختلفة، حيث تعتبر رواتب المتقاعدين 1442 هي المصدر الأساسي والرئيسي الذي يساعدهم على العيش حياة كريمة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على متى ينزل راتب التقاعد لشهر رمضان 1442.

متى ينزل راتب التقاعد لشهر رمضان 1442

بالتعاون المقام ما بين المؤسسة العامة للتقاعد ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية يمكن الإجابة على التساؤل متى ينزل راتب التقاعد لشهر رمضان 1442 حيث أنه من خلال هذا التعاون يتم توفير المرتبات الخاصة بالمتقاعدين شهريًا في حساباتهم في يوم 25 من الشهر الميلادي، ويتم تقديم أو تأخير موعد الصرف لمدة يوم واحد في حالة تصادف يوم أجازة رسمية بالمملكة أو تأخيره يومًا في حالة كان موافقًا ليوم السبت، ولذلك فمن المقرر أن يتم صرف راتب رمضان 1442 للمتقاعدين يوم الأحد الموافق 25 /04/2021، والموافق 13 من شهر رمضان المبارك.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

يحتاج الأفراد الراغبين في معرفة هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم إلى المرور ببعض الخطوات ومن خلالها يمكنهم معرفة هل رواتب المتقاعدين نزلت أم لا، وتتلخص هذه الخطوات في:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

يتم التوجه إلى أيقونة الخدمات الالكترونية ومنها يتم اختيار كلمة التعريف بالمعاش ومنها يتم الضغط على كلمة أبدأ.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستعلم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو يمكن كذلك تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بالنفاذ الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول يتم إظهار كافة التفاصيل الخاصة بالمستعلم عن المعاش ومواعيد نزوله.

تواصل معنا التأمينات الاجتماعية

يمكن للمواطنين التواصل مع التأمينات الاجتماعية لمعرفة العديد من التفاصيل الخاصة بتقديم موعد رواتب المتقاعدين أو تأخيرها موعدها وكذلك معرفة متي ينزل راتب التقاعد لشهر رمضان 1442 من خلال التواصل عبر إحدى الطرق التالية: