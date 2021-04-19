موعد صرف راتب التقاعد شهر رمضان 1442 يعتبر ذلك واحد من ضمن عمليات البحث المتكررة في المملكة العربية السعودية من قبل الكثير من المواطنين في المملكة وذلك لأن يقومون بمعرفة موعد صرف راتب معاشات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخاص بشهر إبريل الجاري أو شهر رمضان المبارك.

راتب التقاعد شهر رمضان 1442

راتب التقاعد هو وأحد من الرواتب التي تقدمة المملكة العربية السعودية إلي جميع المواطنين العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويتم تقديم ذلك الراتب لجميع الرجال والنساء المسجلون في التأمينات بعد الوصول إلي سن التقاعد وهو ستون عاماً، ويتم الصرف من قبل مؤسسة التقاعد وهي واحدة من ضمن المؤسسات الحكومية المستقلة والتي تتبع إلي وزارة المالية السعودية.

الاستعلام عن راتب التامينات الاجتماعية

عملت مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك لأن يتم مساعدة جميع المستفيدين من الاستعلام عن إيداع الراتب ويتم الاستعلام عن طريق أتباع الخطوات التالية:-

الذهاب إلي موقع مؤسسة التقاعد علي الشبكة العنكبوتية.

كتابة أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري ثم النقر علي زر الدخول.

من القائمة الجانبية تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التعريف بالمعاش.

النقر علي زر أبداء الخدمة.

تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

الضغط علي زر الاستعلام.

يعرض لك البيانات في صفحة أخري.

موعد نزول راتب التقاعد شهر رمضان 1442

تقوم مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية بعملية إيداع راتب المتقاعدين في يوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي في المملكة، ولذلك فأنه سيتم صرف راتب التقاعد لشهر رمضان المبارك في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل والذي يوافق الثالث عشر من شهر رمضان المعظم وقد وضعت الهيئة العديد من الطرق للتأكد من إيداع راتب التقاعد وهي: