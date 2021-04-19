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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442 وكيفية الاستعلام في المقال التالي
حدّد بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442هـ، وكيفية التقديم للحصول عليها، فيما يأتي ذلك تيسيرًا على الراغبين في الزواج، والاستقرار في أسرة، سواء كان ذلك للشباب الذين لم يتزوجوا من قبل، أو للمسنين الذين لم تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وهي من الخدمات التي يقدمها هذه المصرف الذي تأسس قبل نحو 60 عامًا، لدعم المواطنين والمواطنات، سيما أصحاب الدخل المنخفض.
الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442
ووفقًا لما حدده مصرف التنمية المحلية في المملكة، فإن الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442، جاءت على النحو التالي:
- أن لا يتجاوز عُمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
- لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.
- أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تُوفّيت زوجته الوحيدة أو مَن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها.
- تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.
- تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري
- يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب.
- أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.
متطلبات بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الزواج 1442
حتى يتمكن المواطن أو المواطنة من الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، لا بد من توفير بعض المتطلبات، وهي:
- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.
- صورة هوية المقترض.
- صورة سجل الأسرة مضافة فيه الزوجة.
- صورة عقد النكاح كاملا.
- أصل نموذج 104 وتعبئته إلكترونيا.
- الحصول على أصل رقم حساب أيبان يكون مصدقا بختم البنك.
- أصل كشف حساب لأخر ثلاثة شهور لتاريخ إعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.
- إرفاق صورة كرت العائلة المضافة فيه الزوجة الأولى المتوفية في حالة كان الزواج للمرة الثانية بسبب وفاة الزوجة الأولى.
- إحضار شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يوم، وذلك لموظف القطاع الخاص.
- تصريح بياناتي من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.
- إرفاق صورة شهادة الوفاة للزوجة الأولى في حال كان الزواج للمرة الثانية.
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