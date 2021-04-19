الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442 وكيفية الاستعلام

حدّد بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442هـ، وكيفية التقديم للحصول عليها، فيما يأتي ذلك تيسيرًا على الراغبين في الزواج، والاستقرار في أسرة، سواء كان ذلك للشباب الذين لم يتزوجوا من قبل، أو للمسنين الذين لم تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وهي من الخدمات التي يقدمها هذه المصرف الذي تأسس قبل نحو 60 عامًا، لدعم المواطنين والمواطنات، سيما أصحاب الدخل المنخفض.

الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442

ووفقًا لما حدده مصرف التنمية المحلية في المملكة، فإن الشروط الجديدة لتمويل الزواج من بنك التسليف 1442، جاءت على النحو التالي:

أن لا يتجاوز عُمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة. لا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال. أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من تُوفّيت زوجته الوحيدة أو مَن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها. تقديم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية. تاريخ احتساب مدة عقد النكاح هو التاريخ الهجري يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس، فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك.

متطلبات بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض الزواج 1442

حتى يتمكن المواطن أو المواطنة من الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية، لا بد من توفير بعض المتطلبات، وهي: