“الموارد البشرية” تدعو المنشآت إلى تصحيح أنشطتها قبل انتهاء فترة التصحيح لمخالفي نظام مكافحة التستر

بلادي – الرياض :
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء فترة التصحيح لمخالفي النظام، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
وأكّدت الوزارة على أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري، وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام.
كما أشارت إلى أن الفترة التصحيحية تنتهي في 15 / 01 / 1443 هـ الموافق 23 / 08 / 2021، أي بعد ما يقارب “140” يومًا، حيث يمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الــرابــط .
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