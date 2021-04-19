من الميدان.. جندية من قوات أمن الحج والعمرة تتابع المعتمرين

بلادي – الرياض :
نشرت وزارة الداخلية، صورًا لإحدى الجنديات خلال أداء عملها في الحرم المكي بمتابعة المعتمرين لتوفير الأمن لهم.
وأثارت الصورة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى المغردون أن تواجد العسكريات في الحرم أمر مهم للتعامل مع المخالفات أو النساء اللاتي تحاولن تعكير صفو المعتمرين بأي طريقة.
وتواصل وزارة الداخلية عملها لتأمين أفواج المعتمرين والمصلين في الحرمين خلال شهر رمضان المبارك، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم في أداء المناسك والعبادات.
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