“شؤون الحرمين”: افتتاح قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية

بلادي – الرياض :
افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الإثنين)، قاعات انتظار للمعتمرين مقسمة للرجال والنساء بالتوسعة السعودية الثانية.
وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك جاء لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو 2000 معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف.
كما أشار الحجيلي إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة بجميع قاعات الانتظار؛ لسلامة المعتمرين والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
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