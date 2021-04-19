“الصحة العالمية” تكشف توقيت القضاء على جائحة كورونا

بلادي – الرياض :

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم (الإثنين)، أن أدوات القضاء على جائحة فيروس كورونا في غضون أشهر باتت متوفرة.

وأوضح أنه أصبح مُتاحًا الآن الأدوات التي يمكنها السيطرة على هذه الجائحة في غضون أشهر، إذا ما استُخدمت بشكل جدي وعادل.

من جهتها أوصت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ألا يكون إثبات التطعيم شرطًا للسفر الدولي، مؤكدة موقفها إزاء هذه القضية التي تشهد جدلا متناميا، مؤكدة أنه على الدول أن تدرك أن طلب إثبات التطعيم يعزز عدم المساواة في حرية التنقل.

وأشار الخبراء المستقلون، في بيان صدر بعد اجتماع، يوم الخميس الماضي، إلى محدودية الأدلة بخصوص ما إذا كان التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل القدرة على نقل الفيروس، وإلى “التفاوت المستمر في توزيع اللقاحات في العالم”.