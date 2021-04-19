حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها والباحة.