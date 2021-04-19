بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة، الحافلات، الشاحنات) القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية. وأوضحت أنه لن يسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق. وأشارت إلى أن تطبيق منع دخول المركبات الأجنبية عبر المنافذ البرية والتي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد، بدأ اعتباراً من 4 أبريل 2021. وكشفت أنه سيتم تطبيق اشتراطات المركبات الأجنبية على النحو التالي: سيارات الأجرة 5 سنوات، الحفلات 10 سنوات، الشاحنات 20 سنة من سنة الصنع، ويحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “هيئة النقل”: منع دخول المركبات الأجنبية القادمة للمملكة المتجاوزة للعمر التشغيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.