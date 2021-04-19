نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بالراجحي مباشر الأفراد بالخطوات والفيديو ومتابعة تداولك عبر الراجحي تداول في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بالراجحي مباشر الأفراد من بنك الراجحي أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية لكل المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية، ومن تلك الخدمات خدمة مباشر الأفراد التي يقدمها عبر تطبيق الراجحي مباشر الأفراد، وتعد تلك الخدمة من الخدمات الممتازة التي تتيح لعميل البنك الاطلاع الدائم على حسابه في أي وقت، بالإضافة لإجراء العديد من التعاملات البنكية والخدمات الأخرى دون الحاجة للتوجه لفرع من فروع البنك.

كما يمكن لعملاء بنك الراجحي متابعة أعمالهم وتداولاتهم بالراجحي تداول بمجرد ربط الراجحي تداول بخدمة مباشر الأفراد وتسهل تلك الخدمة على العميل معرفة كل تداولاته مع الراجحي تداول بشكل سلس وسهل بدون أي مشكلة بمجرد التسجيل بالراجحي تداول للبدء بالاستثمار والبدء في تداولاتك في سوق البورصة مع الراجحي تداول وإنشاء المحفظة الاستثمارية والحصول على دخل شهري كبير الخاصة بك مع بنك الراجحي والبدء بالتداول بشكل سهل وآمن مع أرباح ممتازة في سوق البورصة العالمية أو المحلية بالمملكة العربية السعودية.

التسجيل في خدمة مباشر الأفراد من بنك الراجحي

خطوات التسجيل في خدمة مباشر الأفراد أو مباشر الراجحي بطريقة سهلة وبسيطة ويمكنك متابعتها معنا خطوة بخطوة كالآتي:

أولا عليك التوجه للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي عن طريق الرابط المقدم أمامكم هنا. ستظهر للعميل العديد من الخيارات في الصفحة الرسمية لبنك الراجحي بمجرد الدخول على الموقع عليك اختيار خدمة مباشر الأفراد منها من أعلى يسار الصفحة. ستظهر بعدها صفحة خاصة بعملية تسجيل الدخول قم بالضغط عليها وأدخل اسم الحساب والرقم السري الخاص بحسابك. قم بالضغط على خيار التسجيل في الخدمات الإلكترونية. على العميل التسجيل بصفحة الخدمات المصرفية الإلكترونية لاستكمال إجراءات عمل خدمة مباشر الأفراد. قم بتأكيد الرقم الخاص بجوالك باستعمال بطاقة الصراف الآلي الخاص بالحساب. قم بملء كل فراغات المعلومات المطلوبة أمامك بالمعلومات الشخصية كالاسم واسم العائلة إلخ. على العميل إدخال رقم البطاقة الائتمانية الخاصة بالحساب. قم بعملية تسجيل الدخول للحساب. بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة ستظهر صفحة أمامك بها العديد من الخيارات عليك اختيار خدمة مباشر الأفراد منها. قم بالضغط على أمر تسجيل بعد اختيار خدمة مباشر الأفراد. يقوم العميل باستكمال إجراءات التسجيل خاصته باسم الحساب والرقم السري المناسب وكتابة الرقم السري للتأكيد مرة أخرى. يقوم العميل الضغط على استمرار لاستكمال الإجراءات. سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية محتواها رمز تأكيدي لرقم الجوال الذي قمت بالتسجيل به. قم بإدخال الرمز التأكيدي لاستكمال البيانات. قم بالضغط على كلمة التالي لاستكمال الإجراءات. ستظهر بعدها رسالة في صفحة مفادها أنه تم التسجيل بنجاح بخدمة مباشر الأفراد.

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يمكنك أيضا معرفة كيفية التسجيل بمشاهدة الفيديو ومتابعة الخطوات كالآتي:

بعد الانتهاء يكون العميل قد فعل خدمة مباشر الأفراد بنجاح

مميزات خدمة مباشر الأفراد

كما ذكرنا تتيح خدمة مباشر الأفراد القدرة للعميل على الاطلاع على كافة تعاملاته البنكية كما تتيح له قضاء أغلب الخدمات البنكية دون عناء ومشقة عبر الإنترنت بسهولة تامة.

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المصرفية الممتازة التي تتضمن خدمة مباشر الأفراد وتتيح تلك الخدمة أيضا العديد من المميزات كالآتي:

يمكن لتلك الخدمة توفير العديد من الخدمات البنكية لكل المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

من تلك الخدمات التي يمكنك الوصول لها بخدمة مباشر الأفراد هي خدمات تمويلات الزواج وتمويلات السيارات وتمويلات شراء الأراضي أو العقارات وباقة متعددة للتمويلات الشخصية.

يمكن لعميل بنك الراجحي إتمام كل العمليات المصرفية والبنكية عبر التطبيق أون لاين دون حاجة للذهاب للفرع.

يمكن دفع الفواتير والخدمات والديون إلكترونيا دون الذهاب للفرع الخاص بالبنك كما يمكنك التبرع لأي جمعية خيرية عبر الإنترنت دون عناء وبسهولة وأمان تام.

يمكن للعميل المستخدم لخدمة مباشر الأفراد تحويل الأموال لأي حساب آخر أو تحويل المال لحساب آخر تابع له أيضا بسهولة وأمان.

يتيح بنك الراجحي أيضا استكمال وتجديد المعلومات الخاصة بك لدى البنك عبر الإنترنت عن طريق خدمة الراجحي مباشر وتعد الخدمة من الخدمات المهمة المستخدمة في الراجحي تداول.

يجب على العميل الأخذ في الاعتبار بخصائص البنك وسياسة الخصوصية لدى البنك وقراءتها جيدا قبل الدخول والقيام بفتح حساب جاري لدى بنك الراجحي.

اهتماما براحة العملاء وسعيا في السباق الإلكتروني العالمي قام البنك بتقديم تطبيق الراجحي أون لاين للتسهيل على عملائه ويمكن للعميل تحميل التطبيق كالآتي:

قم بالبحث عن التطبيق بهذا الاسم Al Rajhi Bank KSA وقم بتحميل التطبيق. يدعم التطبيق كل أنظمة تشغيل الهواتف فلا داعي للقلق.

تعتبر خدمة الراجحي مباشر الأفراد من أهم الخدمات المقدمة من بنك الراجحي والتي يستخدمها الجميع وتبقيه على اطلاع على تفاصيل حسابه دون أدنى مشاكل ويتيح مباشر الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية في إطار توجه المملكة العربية السعودية إلى الخدمات عبر الإنترنت وتعتبر هذه هي رؤية المملكة العربية السعودية في الفترة القادمة تسهيلا على كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

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مباشر الأفراد والراجحي تداول

بالإضافة إلى متابعة حسابك عبر الإنترنت بشكل سهل، وعمل كشف حساب دون الرجوع لفرع البنك، يمكن للعميل أيضا الوصول لأغلب الخدمات الخاصة بالبنك مثل الراجحي تداول أو تداول الراجحي، ودفع الخدمات، والفواتير أونلاين، وذلك من رؤية المملكة العربية السعودية لتحويل أغلب الخدمات عبر الإنترنت بالمملكة العربية السعودية لتوفير الجهد والوقت، وتوفير المال أيضا ويقدم البنك أيضا تطبيقات عبر الإنترنت لكافة خدماته بشكل سلس وسهل.

وقد تم إضافة مباشر الأفراد للتسهيل على العملاء في خدمات التداول وتسهيل الوصول للوسيط الخاص بالتداول عبر الإنترنت بسهولة ودون أية مشاكل، وذلك من إضافات بنك الراجحي العديدة لخدمات الراجحي تداول أو تداول الراجحي، فكما يتربع بنك الراجحي على عرش الاستثمارات والتعاملات البنكية يتصدر الراجحي تداول الإنترنت بشكل وقوة كبيرة وذلك بنسبة عمولته الصغيرة مقارنة بأرباح التداول الكبيرة من البنك.

خدمات شحن سوا من مباشر الأفراد

يقدم مباشر الأفراد خدمات شحن سوا بأقل الأسعار عبر تطبيق مباشر الأفراد بشكل سهل وسلس ودون أية مشاكل كالتالي:

قم بفتح صفحة مباشر الأفراد للراجحي. قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاص بك. قم بالدخول على خدمات. اختر مدفوعات من قائمة التسوق الإلكتروني. اختر خدمة إعادة شحن الجوال الخاصة بك. قم بتحديد المبلغ وإدخال رقم الجوال والضغط على تأكيد.

أرقام خدمة العملاء المجانية من سوا.

الاستعلام عن القروض باستخدام الراجحي مباشر

يتيح الراجحي مباشر لعملاء بنك الراجحي كافة طرقا سهلة للاستعلام عن القروض المتاحة من بنك الراجحي بسهولة ويسر، ويمكن للعميل الاستعلام عن القروض والتمويلات باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بالعميل بشكل مباشر دون مشاكل أو معوقات للعملية، وتظهر كل القروض والتمويلات منها التمويلات أو القروض بدون كفيل للتسهيل على العملاء، ويقدم بنك الراجحي باقات متعددة من القروض والتمويلات الإسلامية مثل قروض تمويل السيارات وتمويل العقارات وتمويلات وقروض الزواج ويمكن للعميل الاستفسار عن القرض الذي يرغب به والقيام باختيار القرض المناسب وتقديم كافة الأوراق والضامنات المطلوبة لإتمام عملية التمويل بشكل سليم عن طريق زيارة أقرب فرع وتسليم الأوراق والانتظار حتى تتم المراجعة الخاصة بالتمويل.

التأكد من سرية المعلومات لدى الراجحي مباشر

تقوم صفحة الراجحي مباشر الأفراد بالتنويه على الدخول على الصفحات الآمنة التابعة للراجحي مباشر وذلك بالتأكد من الصفحة عن طريق القفل الموجود بالأعلى بجانب عنوان الموقع، ومعنى القفل يدل على أن الصفحة التي تزورها آمة كما ينبغي على العميل التأكد من العنوان الخاص بالموقع والامتداد الخاص به.