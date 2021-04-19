نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي 1442 والشروط وقيمة الاقساط الشهرية للقرض في المقال التالي
الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي 1442 حيث أنها من أكثر الخدمات المتميزة للغاية، كما أنه يكون من السهل العملاء الاستعلام بشكل سهل للغاية عبر شبكة الانترنت لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الكثير من المواطنين تعرضوا للكثير من الأزمات المالية بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد، وهذا ما دفع الكثير منا للبحث عن الطرق للإعفاء عن سداد القرض، وقام بنك الراجحي بتقديم العديد من القروض التي تساعدهم بتحسين الأوضاع المالية لكافة المواطنين والمقيمين بها بصفة عامة، ويهدف البنك من أن يقوم بمساعدة كافة الاحتياجات الضرورية بظل الأزمة الاقتصادية العصيبة التي يوجها العالم كله.
الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي 1442
قام بنك الراجحي بوضع عدة شروط تمكنهم من الحصول على قرض الراجحي منها:
- من المشترط أن عمر المتقدم عن 65 عام.
- يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي.
- أما المتقدم المتقاعد يجب أن لا يقل الراتب الشهري عند القيام بالتقدم بالطلب عن 1900 ريال سعودي.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للخدمة بأي قطاع عام أو قطاع خاص لا يقل عن شهر واحد.
- يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية، إذا كان موظف يتم تحويل الأقساط من خلال الراتب الشهري له.
خطوات الاستعلام عن قرص الراجحي
بإمكان المتقدم من أن يقوم بالاستعلام عن القروض المتاحة وقيمة الأقساط الشهرية المقررة عليه من خلال اتباع هذه الخطوات:
- يتم الدخول للموقع الإلكتروني لبنك الراجحي من خلال الانترنت.
- يتم الدخول للقائمة الرئيسية ومن ثم يتم الضغط على خانة التمويل التي يرغب بالحصول عليه.
- يوجد الكثير من خيارات التمويل منها قروض الزواج وقروض العقار والوحدات السكنية وقرض السيارة من الراجحي.
- يتم النقر خانة تعبئة نموذج الطلب من أجل التعرف على الشروط التي تتعلق بطلب العميل من أجل التأكد من أن تتوفر به.
- يتمكن العميل عن طريق هذه الأيقومة معرفة قيمة الأقساط الشهرية للقرض.
- أو بإمكانك التوجه مباشرة لأي فرع من فروع مصرف الراجحي من أجل التقديم وإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على القرض حتى يتم الموافقة على الطلب.
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