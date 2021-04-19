الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي 1442 والشروط وقيمة الاقساط الشهرية للقرض

الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي 1442 حيث أنها من أكثر الخدمات المتميزة للغاية، كما أنه يكون من السهل العملاء الاستعلام بشكل سهل للغاية عبر شبكة الانترنت لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الكثير من المواطنين تعرضوا للكثير من الأزمات المالية بسبب تفشي فيرس كورونا المستجد، وهذا ما دفع الكثير منا للبحث عن الطرق للإعفاء عن سداد القرض، وقام بنك الراجحي بتقديم العديد من القروض التي تساعدهم بتحسين الأوضاع المالية لكافة المواطنين والمقيمين بها بصفة عامة، ويهدف البنك من أن يقوم بمساعدة كافة الاحتياجات الضرورية بظل الأزمة الاقتصادية العصيبة التي يوجها العالم كله.

الاستعلام عن قرض مصرف الراجحي 1442

قام بنك الراجحي بوضع عدة شروط تمكنهم من الحصول على قرض الراجحي منها:

من المشترط أن عمر المتقدم عن 65 عام.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي.

أما المتقدم المتقاعد يجب أن لا يقل الراتب الشهري عند القيام بالتقدم بالطلب عن 1900 ريال سعودي.

يجب أن يكون الحد الأدنى للخدمة بأي قطاع عام أو قطاع خاص لا يقل عن شهر واحد.

يجب على المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية، إذا كان موظف يتم تحويل الأقساط من خلال الراتب الشهري له.

خطوات الاستعلام عن قرص الراجحي

بإمكان المتقدم من أن يقوم بالاستعلام عن القروض المتاحة وقيمة الأقساط الشهرية المقررة عليه من خلال اتباع هذه الخطوات: