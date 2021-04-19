نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية noor.moe.gov 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الطلاب عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية 1442 حيث يبحث الكثير من الطلبة داخل المملكة العربية السعودية عن نظام نور ونتيجة المراحل المختلفة الكترونيا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية بإيقاف المدارس وفقا للخطة الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد ليصل الطلاب وأولياء الأمور لكل جديد وهم بمنازلهم.

الاستعلام عن نتائج الطلاب خلال نظام نور 1442

يمكن لأولياء الأمور والطلبة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية أداء الاختبارات النهائية لكل المراحل الدراسية الكترونيا وللاستعلام عن نتائج الطلاب خلال نظام نور 1442 للفصل الدراسي الثاني يجب اتباع الخطوات التالية :

علي الطالب أو ولي الأمر الدخول علي نظام نور الكترونيا عن طريق كتابة الأسم ورقم الهوية الخاصة به

ثم كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب أو ولي الأمر .

يجب كتابة كافة البيانات بطريقة صحيحة .

ثم يجب اختيار الادارة التعليمية التابع لها الطالب .

ثم يجب اختيار المدرسة التابع لها الطالب .

ثم الضغط علي كلمة تسجيل الدخول .

نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

قام الطلب بالأمس الأحد بالانتهاء من الأختبار الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، وسوف تنتهي المرحلة الإبتدائية من الاختبارات يوم الخميس الموافق 10 من رمضان 1442 هـ ، أما طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية سوف تنتهي الاختبارات النهائية يوم الخميس 17 من رمضان 1442هـ .

طريقة تسجيل الدخول بنظام نور

في حالة نسيان أو فقدان كلمة السر الخاصة بالطالب يقوم باتباع الخطوات التالية :