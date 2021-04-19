نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة احسان الخيرية 1442 وطلب مساعدة توفير مسكن وسداد قروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة احسان الخيرية ،في شهر رمضان المبارك وفي ظل الأعمال الخيرية التي تتم خلاله، لابد من الإشارة إلى منصة احسان وهي واحدة من أكبر المنصات على مستوى المملكة العربية السعودية لذلك يجب علينا معرفة لائحة التسجيل في منصة احسان الخيرية في السعودية خلال الموقع المحدد لها.

لائحة رابط التسجيل في منصة احسان الخيرية

منذ أن بدأت منصة احسان الخيرية في الانطلاق وذلك عن طريق إحصائيات الموقع النهائية، والتي عملت على توضيح المبالغ والأرقام المالية التي جمعت من كافة أنحاء العالم وتوضيح إعداد المستفيدين، وهي بدأت في جمع التبرعات من أجل خدمة الأمهات أو الأيتام أو بناء المساجد وغيرها كثير من الأعمال الخيرية، ولكن يجب على الشخص المتقدم للمساعدة أن يكون في حاجة إلى ذلك أي أن راتبه الشهري لا يكفي الاحتياجات الأسرية، ذلك بالإضافة إلى كونه من ضمن الأشخاص المقيمة في نطاق الجمعية.

ذكرت أيضا أن من ضمن لائحة التسجيل أن يبلغ المتقدم عمر 40 عام ولا يتم قبول من هم أقل من ذلك، كما يجب أن لا يكون الرجل متعدد الزوجات أو من الأسر المشهورة برافهيتها.

خطوات التسجيل في منصة احسان الخيرية

سوف تظهر لك مجموعة من الاختيارات التي يتم التبرع عن طريقها، وذلك بعد الدخول إلى موقع ehsan، فهذه المنصة تحتوي على أربع اتجاهات وطرق يمكن أن تذهب إليها التبرعات وهي كالآتي:

تقديم التبرعات من أجل المساعدة إلى السجناء.

حاسبة الزكاة.

التبرع إلى الحملة الوطنية للقيام بالأعمال الخيرية.

التبرع السريع وهو تحديد المبلغ وإرساله إلى المنصة بطريقة مباشرة.

وفور التبرع بالمبلغ المحدد سوف يصل إلى المنصة أو الجهة المسئولة، وذكر أيضا أن تلك المنصة يتم الإشراف عليها من قبل الهيئات الحكومية.

المستفيدين من منصة احسان

يوجد الكثير من الحالات يعانون من احتياج وطلب المساعدة وهذا ما تم توفيرة من خلال منصة احسان سواء كان في السعودية او خارج السعودية، وهم:-

تعمل المنصة علي تقديم دعم المشروعات.

سداد الديون والقروض.

كفالة الايتام والرضع.

مساعدة وسداد الغارمين والغارمات.

دفع كافة المصروفات التعليمة للطلاب اذا كانت الاسرة غير قادرة.

مساعدة العلاجات والعمليات الجراحية.

توفير مسكن للمحتاجين.

كيفيه الدفع لمنصة احسان الخيرية

يمكن التبرع إلى المنصة عن طريق إنشاء حساب عليها، ثم إرسال رسالة للفرد لتوضح أن الحساب قد تم تفعيله، ومن ثم يتم التبرع بشكل بسيط عن طريق أيقونة التبرع الفوري، ثم يبدأ الشخص في اختيار إحدى الطرق التي سوف تظهر أمامه وهي مثل:

التبرع عن طريق الفيزا كارت.

التبرع باستخدام بطاقات الماستر كارد.

التبرع من خلال الحسابات البنكية.

ابل بأي.

بطاقات مدي.

تتيح منصة احسان العديد من الخدمات والأعمال الخيرية التي تقدم للمحتاجين ولكن من ضمن شروط لائحة التسجيل في منصة احسان الخيرية في السعودية أن يكون المتقدم للمساعدة يحتاج بالفعل إلى ذلك وأن يكون في سن متقدم ولا يمتلك عمل أو أن راتبه الشهري صغير.