كيفية التسجيل في نظام نور الجديد لرياض الأطفال وطريقة إلغاء تسجيل طالب

نظام نور هو أحد والأنظمة الجديدة التي قامت بها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وفكرة النظام هي أنه يقوم بربط وضم جميع المراكز والمديريات التعليمية في المملكة العربية السعودية، ويقوم برنامج نور بربط جميع المؤسسات التعليمية عن طريق قاعدة بيانات متكاملة، كما أن النظام يقوم بتوفير لك الكثير من الخدمات الإلكترونية، حيث يقوم بربط المعلمين والطلاب وأولياء الأمور ومديري المدارس مع بعضهم البعض، وقد تم فتح التسجيل والدخول لنظام نور في يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر شعبان لعام 1442ه‍ كما انه سيتم الاستمرار في عمليات التسجيل خلال العام الدراسي ، وقامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد المراحل التي سيتم قبولها حسب السن وتاريخ الميلاد وقامت بتقسيمها إلى ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى من ١٣/١٠/٢٠١٧ إلى ٢/١٠/٢٠١٨ ميلادي.

المرحلة الثانية من تاريخ٢٤/١٠/٢٠١٦ إلى ١٢/١٠/٢٠١٧م.

بينما قد تم تحديد المرحلة الثالثة من تاريخ ٥/١١/٢٠١٥ إلى تاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٦م.

كيفية التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور

يواجه بعض الآباء مشاكل في عمل حساب على نظام نور التعليمي ولكي تستطيع عمل حساب إن أتبعت الخطوات الأتية.

ادخل على صفحة نور عن طريق الرابط الرسمي.

قم بالضغط على عمل حساب جديد لأولياء الأمور.

قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

تقوم بالدخول على تسجيل الطلب.

بعدها ستصلك إليك رسالة على هاتفك برمز تحقق لتأكيد التسجيل على حسابك.

كيفية تسجيل الأبناء في نظام نور

نقوم بالدخول إلى المتصفح والبحث موقع نور أو يمكنك الدخول من خلال الرابط الرسمي.

ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول.

نقوم بكتابة وتسجيل جميع بيانات ولي الأمر.

بعدها نقوم باختيار تسجيل دخول طالب جديد.

اكتب بيانات الطالب مثال الرقم المدني الخاص بالطالب أو الطالبة

اكتب اسم الطالب بالكامل ثم قم بكتابة تاريخ ميلاده إلخ.

قم بكتابة صلة القرابة بينك وبين الطالب.

قم بالضغط على تسجيل طالب واملأ البيانات المطلوبة.

كيفية إلغاء التسجيل على حساب نور

أحيانا يرغب الشخص في التراجع عن قراراته لعدة أسباب ومن هنا ستتعرف على خطوات إلغاء التسجيل في نظام نور.