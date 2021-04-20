نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف معونة رمضان 1442 بأمر ملكي لمستفيدي الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء 8 رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي إعلان صرف معونة رمضان 1442 بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه-، حيث من المقرر أنه في كل عام يتم صرف معونة الضمان الاجتماعي للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ووسط مطالبات العديد من المواطنين والمواطنات من مستفيدي الضمان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد جاءت الاستجابة من خادم الحرمين الشريفين مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ الثامن من شهر رمضان 1442هـ.

صرف معونة رمضان 1442

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- أمراً ملكياً كريماً اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 8 رمضان 1442هـ بصرف معونة شهر رمضان المبارك لكافة مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقد جاء البيان الرسمي الخاص بإيداع معونة الضمان الاجتماعي الخاصة بشهر رمضان المبارك 1442 من جانب الحساب الرسمي لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “أحمد بن سليمان الراجحي”.

حيث تقدم بآيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على دعمه الكريم السخي بصرف مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي لكافة المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر الأمر الملكي الصادر اليوم تأكيداً على حرص القيادة السامية على المواطنين والمواطنات ومعرفتهم باحتياجات المواطنين.

وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن من لهم الأحقية في التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يستحق التقديم على معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية وهم:

المواطنة أو المواطن البالغ سن الشيخوخة.

المرأة المطلقة.

المرأة المطلقة وأولادها.

المرأة الأرملة.

الأرملة وأولادها

يتم التقديم من جانب المستحقين عبر بوابة الوزارة الإلكترونية (hrsd.gov.sa)، ويجب العلم أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتطوير آليات عملها من أجل الوصول للمحتاج الحقيقي، وتقدم الوزارة العديد من البرامج المساندة التي تقدم للمستفيدين والمستفيدات بدون المساس بالمعاش الأساسي للمستفيد أو المستفيدة، ويأتي على رأس هذه البرامج برنامج المساعدة المقطوعة 1442.